Un joven influencer creador de contenido estadounidense, reconocido en redes como @PassportPapi, recorrió el centro de Adrogué, y registró sus impresiones en video que se hizo viral. “Me han advertido muchas veces que no venga aquí, pero me siento bien”, expresó al llegar, reflejando una mezcla de curiosidad y precaución.

El joven se mostró cómodo mientras documentaba su experiencia, aunque admitió que “probablemente no debería tener el teléfono a la vista”, dando a entender que algunas de las preocupaciones sobre la seguridad no eran del todo infundadas. Además, agregó: “Tengo que tener cuidado de a quién grabo, porque esta no es mi área”.

Durante su recorrido, uno de los puntos que Passport Papi destacó fue su visita a la avenida Hipólito Yrigoyen, donde está el Boulevard Shopping. “Hay un McDonald’s, así que algo me resulta familiar”, comentó en su video y destacó la cantidad de personas en el restaurante: “El McDonald’s en América Latina siempre está lleno… La gente aquí se lo toma mucho más en serio”.

La vida nocturna en Adrogué también lo sorprendió. “Ahora es medianoche y la gente apenas está comenzando a salir… Estarán afuera hasta las 7 a.m., así funciona aquí”, comentó asombrado, dejando ver el contraste con el estilo de vida nocturno estadounidense, donde las actividades suelen iniciar y concluir muchísimo más temprano.

Además, observó que este tipo de salidas “requiere una preparación física y mental” distinta a la de su país, aclarando el esfuerzo que demandan las largas noches de celebración.

El video tuvo una gran repercusión y no faltaron los comentarios de vecinos de la región amantes de su ciudad. “Adrogué es más lindo que muchas partes de Caba. Por afano lo más lindo de la zona sur”, “Es Adrogue el barrio más hermoso de zona Sur. Te amo Adrogue”, expresando el amor de los oriundos de la ciudad. Otros le comentaban sugiriéndole otros sitios también: “Anda a las Lomitas en lomas de Zamora es más lindo”, “¡Te falto ir por Burzaco! Estabas cerca”.