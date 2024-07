A más de cinco años del crimen de Joselin Mamani, una nena de 10 años que fue asesinada de más de 40 puñaladas en la localidad de Longchamps, su madre deberá enfrentar un juicio por jurados como acusada del homicidio.

Se trata de Zaida Mamani (40), que será juzgada bajo la acusación de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

Si bien hay otra línea de investigación con otros dos sospechosos, la madre de la víctima es la única imputada que llegará al debate oral que todavía no tiene fecha.

“Hubo una separación de causa donde Zaida es enviada sola a juicio y en otro juzgado quedaron estas dos personas”, explicó el abogado Ernesto Flores, que asumió la defensa de la mujer, en comunicación con este portal.

Cabe recordar que en el inicio de la investigación, se sospechaba de la ex pareja de la madre de la niña y del hijo de este. Luego, la causa estuvo parada un tiempo sin elementos como para atribuirle la autoría del hecho a nadie.

En agosto del año pasado, Mamani declaró durante más de dos horas y manifestó ser inocente. Un mes después, la fiscalía solicitó la elevación a juicio y la defensa se opuso a la misma.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones rechazó la oposición que se presentó en su momento y ordenó que la mujer sea juzgada. Recientemente la causa se radicó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora.

“A mí me trataron desde el principio como asesina, no es justo lo que me están haciendo. La fiscalía no hizo nada, no me dio ninguna respuesta y me acusaron sin ninguna prueba”, sostuvo oportunamente Zaida Mamani, la mujer imputada

El 7 de enero de 2019, Zaida Mamani salió de su casa para ir al banco, en la localidad de Longchamps, donde vivía. Su hija Joselin, de 10 años, se quedó en su vivienda del barrio 14 de Febrero. Cuando regresó encontró la puerta abierta y a la niña muerta, en un charco de sangre. La entrada no había sido forzada y no faltaba nada en la vivienda.