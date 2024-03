Igual que ante Defensores de Belgrano en Adrogué la semana pasada, Brown volvió a perder por 3 a 0 ante Chaco For Ever en la provincia litoraleña, sumó su tercera goleada en siete partidos, lleva 4 partidos sin hacer goles y todavía no ganó en el campeonato de la Primera Nacional.

Antes había empatado sin goles ante Almagro y perdido 0-2 ante el recién ascendido Talleres de Remedios de Escalada, un empate 2-2 ante Temperley y un debut con goleada en contra de 0-3 ante Morón en la primera fecha.

Cuando las derrotas castigan como un temporal, aparecen las preguntas, los interrogantes, las dudas y los cuestionamientos, como cuando el torneo pasado se mantuvo por 12 fechas sin conocer la victoria.

¿Dónde está el problema de Brown de Adrogué? Algunos hinchas pusieron el grito en el cielo tras la última caída y apuntan contra los jugadores, los menos contra el DT y la mayoría observa que las sucesivas renovaciones del plantel no han dado la posibilidad de trabajar con una base sobre la cual el DT, Pablo Vico, puedas desarrollar su idea de juego.

“Todos los años pasa lo mismo: llegan jugadores libres desde cualquier lado, Vico hace lo que puede y cuando logra armar el equipo le venden todo. Así todos los años”, decía un hincha en la platea del Lorenzo Arandilla tras la goleada contra el Dragón la fecha pasada.

Efectivamente, el Tricolor renueva casi por completo su plantilla cada año y eso conspira contra una base firme de jugadores a partir de la cual se pueden sumar algunos otros para compensar las salidas. Hasta ahora no se notaba esto, pero desde hace un tiempo ya se ve que tantos cambios en el plantel empiezan a dejar una marca negativa.