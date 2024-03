El presidente Javier Milei anuló los aumentos salariales del 48 por ciento que él mismo habpia firmado para los funcionarios del Poder Ejecutivo, según lo anunciado en los primeros minutos del domingo, y criticó a los exmandatarios Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, luego que trascendiera que había convalidado esos incrementos por decreto.

“Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el Gabinete nacional”, aseguró el mandatario a las 00.30 de este domingo mediante la red social X.

El mandatario lo anunció en su cuenta de la red social X, en medio de las repercusiones que se produjeron en la tarde del sábado, cuando se conoció que había firmado junto al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Decreto 206/24, que formalizaba un aumento salarial del 48% para los integrantes del Ejecutivo.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, dijo Milei en su red social.

En esta misma línea, el mandatario señaló: “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente, vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”.

Bajo esta premisa, el Presidente indicó que “un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

Tras este comunicado, Fernández de Kirchner cruzó al mandatario, y lo acusó de querer “echarle la culpa” por esta iniciativa que había concretado su gobierno y calificó de “casta” a los integrantes de la administración libertaria.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48%, ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, afirmó Fernández de Kirchner en su cuenta de X.