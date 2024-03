Este viernes 8 de marzo Día Internacional de las Trabajadoras, integrantes del colectivo Ni Una Menos, activistas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, referentes sociales y sindicales, y mujeres de distintas partes del país marcharán desde las 16 horas al Congreso de la Nación con el lema “Con hambre no hay libertad”.

Desde la mesa organizadora de Ni Una Menos subrayaron que este año, “las consignas tienen que ver con visibilizar las crisis alimentaria y habitacional, fundamentalmente la alimentaria, que está padeciendo la mayoría de la población, sobre todo las mujeres, lesbianas travestis y trans. Una consigna es: con hambre no hay libertad“.

“Estamos pidiendo al Congreso y a la Justicia que rechace el DNU porque liberó los principales precios de la economía, de las prepagas, de los alimentos, de los alquileres, hasta de los intereses de las tarjetas de crédito, afectando de manera muy profunda a las economías domésticas, principalmente sostenidas por mujeres”, detalla al diario Clarín Lucía Cavallero, referenta del colectivo Ni Una Menos.

“Este 8 de marzo nos concentramos frente al Congreso porque más que nunca necesitamos ser escuchadas. Hay un DNU vigente que nos impide alquilar a precios razonables, y que se entienda que la vivienda es un derecho que tiene que ser protegido”, explica Vanina Escales, desde el Cels.

Y detalla más razones: “Vamos a movilizarnos porque la feminización de la pobreza tiene caras, cuerpos, realidades y cada día aumenta más. Porque desde diciembre no llega comida a los comedores comunitarios y somos las mujeres quienes estamos al frente de esos lugares, haciendo malabares para llenar los platos de comida. En este momento hay inseguridad alimentaria. Marchamos porque para salir de los círculos de la violencia hace falta autonomía económica y se frenó el programa Acompañar, además de que no se conocen políticas contra las violencias machistas. Salimos porque faltan políticas de cuidado, porque una tarea feminizada como la docencia es demonizada todos los días”.

“Milei nos ha indignado a todas. Los feminismo estuvimos unidos aunque un tanto dispersos. Las amenazas fascistas de Milei han generado la unidad de todos los movimientos sociales“, explica Marta Alanis, una referenta histórica de Católica por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, organización que en 2023 marchó junto a los partidos de izquierda. .

“Que no nos quiten la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), ni la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), ni la ESI (Educación Sexual Integral). Que no se meta con les jubilades, ni con la educación ni la salud públicas. No dejaremos las calles, no le tememos a Bullrich con su amenaza antipiquetes”, afirma.