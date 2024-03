En una iniciativa destinada a promover el consumo local y destacar a los comercios del barrio, con la participación de 17 locales gastronómicos llega este jueves a Banfield la primera edición “La Noche de las Cervecerías”.

La jornada comenzará a las 18 e incluirá precios fijos en la pinta de cerveza golden y descuentos en otras variedades, disponibles en todos los establecimientos que participarán.

Además de colaborar con esta iniciativa junto a la Cámara Comercial, Industrial y de Bienes Raíces de Banfield, el Municipio asegurará estacionamiento gratuito en la zona y ofrecerá entretenimiento artístico al aire libre para disfrutar.

Los locales adheridos a estas promociones son: Beerfield, The Other Room, Don Capone, Edward, Lo + Hot, La Birrería, Kingo Beers, Johnny Cash, Tienda de Cervezas, Bellini’s, Obra, Kick Off, Puesto 54, El Emperador de la Milanesa, Roderick, Pizza a la ParriJAH y Ronton.

Este evento representa una colaboración entre los emprendedores locales y el municipio, destacando a las cervecerías como protagonistas de la noche. Al mismo tiempo, el Municipio de Lomas de Zamora recuerda “que en caso de beber no podés manejar, tolerancia cero al volante”.