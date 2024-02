Claypole logró sobre del partido ante Victoriano Arenas un empate agónico 2 a 2, en un juego válido por la cuarta fecha de la Primera C, con un penal convertido por su arquero Oviedo a los 50 minutos del segundo tiempo. Entretanto, San Martín de Burzaco juega esta noche desde las 21.05 en el Francisco Boga ante Dock por la cuarta jornada de la Primera B.

El Tambero salvó un punto. Caía esta tarde ante Victoriano en calidad de visitante, aunque había empezado ganando con un gol de Charles a los 13 minutos del primer tiempo, pero dos minutos más tarde le empató el local, que en el segundo tiempo, a los 30 minutos se lo dio vuelta con un gol de anticipo convertido por Chaparro, ante una salida fallida del Tambero.

A los 49 minutos de la segunda mitad, el Tambero se jugaba en la última su chance de empatar. Sacó un lateral Juárez desde la punta izquierda, la pelota llegó hasta el área grande y Leonel Gómez cometió una mano infantil de las que no se ven ni en partidos entre solteros y casados. Penal y gol del arquero Germán Oviedo, que lo pateó esquinado para darle a Claypole un punto. Desdibujado, el conjunto de Matías Díaz no logra encontrar una identidad de juego, pero al menos no perdió.

San Martín juega en Burzaco

Por la Primera B, San Martín de Burzaco enfrentará desde las 21.05 a Dock Sud con la misión de recuperarse de la caída de la semana pasada ante Flandria. Lo hará sin su arquero titular, que se fracturó la mano.