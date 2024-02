Claypole perdió por 2 a 0 este lunes ante Leandro Alem en el estadio Lorenzo Arandilla de Brown de Adrogué, y sigue sin poder ganar en el arranque del campeonato que puntea su verdugo tras cerrarse de la tercera fecha.

Los mediocampista Bryan Schmidt (35m. PT) y Franco Zalazar (6m. ST) convirtieron para el equipo de General Rodríguez, que con 7 puntos es puntero junto con Justo José de Urquiza, El Porvenir y Deportivo Muñiz.

Berazategui, por su parte, superó y le dio vuelta el partido a Sportivo Barracas (sigue último) por 3 a 1, como visitante, en el estadio de Deportivo Morón y se posicionó como uno de los escoltas de los punteros con 6 unidades, junto con Victoriano Arenas

Posiciones: J.J. Urquiza, El Porvenir, Dep. Muñiz y Leandro N. Alem 7 puntos; Berazategui y Vic. Arenas 6; General Lamadrid, Mercedes y Puerto Nuevo 5; C. Córdoba, Alem, Atlas, Luján, C. Español, Yupanqui 4; Berazategui, Dep. Español y Dep. Paraguayo 3; Lamadrid, C. Ballester, Cambaceres, Ituzaingo, Argentino (R) y Juv. Unida 2; Claypole y Real Pilar 1; Lugano y Sp. Barracas 0.