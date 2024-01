El jueves 18 de enero a las 17 se realizará un encuentro multisectorial “ contra el ajuste” del gobierno de Javier Milei con el lema “La Patria no se vende” y “en defensa de la soberanía, la democracia y los derechos del pueblo”, del que formarán parte centros de estudiantes, cooperativas, sindicatos, y según confirmaron en una conferencia de prensa esta tarde en la sede de Suteba en Adrogué, se llevará adelante en la Plaza de la Memoria, frente a la estación de trenes de Burzaco, donde habrá una radio abierta y una feria para acompañar el reclamo.

“Nos une el rechazo al gobierno de Milei. Por eso todos juntos le decimos no al decreto de necesidad y urgencia y no al proyecto de Ley Ómnibus. Creemos que no hay libertad sin justicia social. Somos respetuosos de la voluntad popular pero no seremos mansos ni sumisos”, dijeron en un comunicado en el cual apoyan conjuntamente el paro general de 12 horas decretado por la CGT para el 24 de enero.

La Multisectorial está integrada por organizaciones sociales, políticas, sindicales, pymes y estudiantiles , representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la Confederación General del Trabajo (CGT), y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otros espacios sindicales y organizaciones sociales.

La jornada de lucha contará con una radio abierta y una volanteada de cara al paro general y movilización al Congreso anunciado para el miércoles 24 de enero.

Este tipo de encuentros empezaron a esparcirse en toda la provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo escuchar a los diferentes actores de la sociedad, generar un diálogo directo y continuo y lograr una unidad para llevar adelante acciones colectivas.