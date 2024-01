La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no pagó a la mayoría de los beneficiarios del Programa Hogar el importe que se destina desde hace años a la compra de garrafas sociales por parte de los hogares que no cuentan con gas natural y que tienen menores ingresos, como a entidades de bien público.

En enero 2024 no está previsto el pago y desde el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) afirman que “no sabemos lo que va a pasar y no tenemos más información”. El beneficio en la cuerda floja consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre el 80% del valor efectivo de la garrafa de 10 kg.

En este programa, al cobro básico asignado al beneficiario puede sumarse un adicional durante los meses de invierno en los casos de viviendas habitadas por más de 5 personas, o si la vivienda está ubicada en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Partido de Patagones, La Puna, Malargüe y todas las zonas frías establecidas por la Ley 27.637 en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Salta y Tucumán.

El precio de las garrafas aumenta sin control a la par de que los beneficiarios del Programa Hogar no están recibiendo el subsidio y no saben lo que va a ocurrir los próximos meses. Hay cientos de reclamos sin respuestas a la fecha. La disparada de precios fue desde los 5000 pesos hasta los 13 mil que se consiguen hoy

Brown Online, en comunicación con ENARGAS, confirmó que desde el organismo desconocen lo que va a ocurrir con este programa y que no hay noticias al respecto y agregan que “sólo sabemos que en diciembre no se pagó y en enero no tenemos noticias aún”.Por otro lado, se interrumpieron los operativos territoriales de la Secretaría de Energía, los cuales garantizaban a miles de personas acceder a las garrafas a buen precio, además de tener cubierto el 80 por ciento a través del programa.



¿Cómo consultar o reclamar?

Primero se debe chequear si el beneficio está activo en la sección “Programas y Beneficios” dentro de Mi ANSES. Se recomienda llamar al 130 o a los canales de contacto del programa hogar para pedir información:

0800-222-7376 (lunes a viernes de 8 a 20). Correo electrónico: programahogar@mecon.gob.ar. También se puede dejar preguntas y reclamo en el formulario habilitado en la página oficial.