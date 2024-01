La empresa Soccer Lawyers, que desde hace cinco años controla el fútbol profesional del Club Atlético Claypole, despidió en los últimos días a dos jugadores históricos: Facundo Simioli y Facundo Garzino, quienes lograron el histórico ascenso a la Primera C en 2021 con el Tambero, y ya no serán jugadores de la entidad para el 2024, lo mismo que el arquero Tiago Libares, quien seguirá su carrera en la Primera Nacional vistiendo la camiseta de All Boys. Para contrapesar estas salidas, Juan Cruz Iglesias volvió al club luego de su paso por Ituzaingó.

“Muchas gracias, Facu! El mediocampista de 27 años no seguirá vistiendo la armadura tambera. Llegó a la institución en el 2020, fue campeón de la Primera D en el 2021 y disputó los encuentros ante Boca, Newell’s y Belgrano en Copa Argentina”, dijeron desde las redes sociales de Claypole.

“¡Gracias, Facundo!”, lo despidieron a Simioli, de 35 años, quien disputó 44 partidos con la camiseta tambera, convirtió 3 goles y formó parte de encuentros históricos; la semifinal del reducido y la victoria ante Newell´s por Copa Argentina.

Otros cuatro refuerzos

Nahuel Icazatti: defensor de 25 años, vistió la camiseta de Sportivo Italiano y viene de jugar en Liniers, donde logró el ascenso a la Primera B.⁣

Nicolás Moreno: es lateral derecho, tiene 29 años, jugó en Deportivo Español y llega proveniente de Laferrere, donde ascendió a la Primera B.⁣

Santiago Petrone: es arquero, tiene de 21 años, viene de jugar en Victoriano Arenas, club con el que debutó como profesional.⁣

Germán Oviedo: es arquero, tiene 32 años, suma dos ascensos a la Primera B: el primero con Deportivo Armenio y el segundo con Argentino de Merlo, siendo campeón y una pieza clave.

Por otro lado, se sorteó el fixture de la Primera C: Claypole tendrá la primera fecha libre, y debutará en la segunda visitando a Central Ballester. El certamen se dividirá entre Apertura y Clausura, jugando todos contra todos, y comenzará el primer fin de semana de febrero.