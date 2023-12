El equipo de patinaje artístico de San Martín de Burzaco sufrió un doloroso golpe en las últimas horas: les robaron todos sus elementos de entrenamiento, incluido su equipo de música, fundamental para el desarrollo de la práctica de este deporte. Por esa razón iniciaron una colecta para tratar de reunir el dinero para lograr reponer los elementos robados.

“Quien lo haya echo solo Dios verá para que le sirve. Acá dejó un plantel entero súper triste pero con fe en el universo que pronto tendremos otro. Creo en la gente solidaria por eso acudimos y estamos organizando una rifa”, contó a Brown On Line Celeste Libramento, la entrenadora del equipo que tiene casi 50 integrantes. “Vamos a resurgir, como el Ave Fénix”, vaticinó.

“Es mucho el sacrificio el que hacemos para tener elementos de trabajo. Y ese equipo lo habíamos podido comprar con colaboración de todas las mamis, no solo me robaron a mí sino a todas mis niñas. El equipo de música es un material indispensable para el entrenamiento del día a día por los ensayos musicales que tenemos. Duele porque encima nadie te regala nada. Yo como técnica no tengo el sueldo como para ir comprar otro Un técnico en esta época realmente empieza a sentir la pre temporada”, contó la entrenadora que ha clasificado a su equipo en varias competencias nacionales de diferentes partes del país.

“Necesitamos de todos” lleva por título la comunicación que el equipo de patín difundió en las redes sociales para tratar de lograr que vecinas y vecinos aporten lo que puedan para volver a comprar un equipo de música y elementos de entrenamiento. Quienes quieran pueden comunicarse al 113-034-4781 (Celeste).