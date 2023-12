Mientras se aguardan las definiciones del ministro de Economía, anunciadas primero para el lunes y luego para este martes a las 17, la economía transita una total incertidumbre, con un virtual feriado cambiario que frena las operaciones de intercambio, comercios de distintos rubros “sin precio” por falta de provisión segura, persianas de negocios minoristas bajas y ventas que ya estaban pactadas quedaron en suspenso.

Mientras los supermercados aumentaron sus precios de forma discrecional en todos sus productos, empujados por el aumento de los combustibles iniciado por YPF el sábado y continuado por las otras petroleras, explicaron que se trata de “aumentos preventivos”, el eufemismo que usan para significar la sinrazón de aumentar aunque nada del contexto (ni el dólar, por caso) se haya movido. El promedio de incremento es del 20 por ciento, pero hay productos como los de limpieza que dieron un salto mayor.

Algunos comercios minoristas que hasta la semana pasada vendían el café a 1700 pesos recibieron listas con incrementos severos. El mismo producto pasó a tener un costo de 2100 y sobre eso el supermercado deberá remarcar el precio final. “Todos vamos a vender menos, la gente va a tener cada vez menos plata. No entiendo cuál es el negocio”, reflexionó Gastón, un almacenero de barrio.

El gobierno del presidente Javier Milei dio de baja el programa precios justos y eso también disparó algunos productos que estaban atados a los acuerdos firmados entre los supermercados y el gobierno anterior.

Corralones de materiales suspendieron sus ventas a la espera de que los proveedores de cemento, las areneras y quienes controlan el mercado del hierro entreguen materiales. Pero también suspendieron ventas que ya tenían pactadas, de bloques de telgopor, utilizados en la construcción de los techos de losa. El mismo camino siguen las chapas de zinc, cuyo monopolio tiene el Grupo Techint. No entregan a los distribuidores, como Curia, por ejemplo y eso desabastece el mercado.

“No sabemos ni siquiera con qué aumento pueden llegar a venir los materiales de construcción. Se habla de un 30 por ciento, pero no van a entregar materiales esta semana”, dijeron dueños de corralones. La empresa SurTech de Claypole, que vende hierros, viguetas y bloques de telgopor para techos, suspendió sus ventas este lunes por la tarde, incluso con pedidos que ya tenía tomados. “De las distintas fábricas nos avisan que no van a vender materiales hasta tanto el Gobierno tenga la nueva cotización del dólar. Por ese motivo no podemos cumplir con las entregas”, le avisó la empresa a sus clientes.

Otros rubros también se vieron afectados: ventas de insumos para productores, como frascos y envases, papeleras, buloneras y tiendas de electrodomésticos cerraron sus puertas o abrieron pero no venden esos productos, a la espera de que se fije un nuevo tipo de cambio.