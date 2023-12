El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana un acto en Barrio Lindo, de Malvinas Argentinas, en Almirante Brown, donde estuvo acompañado por el intendente electo, Mariano Cascallares, el intendente interino, Juan Fabiani, director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el jefe de asesores y mano derecha del gobernador, Carlos Bianco.

El lugar cuenta con un salón de usos múltiples, con bibliotecas y sala de música, patio de juegos, administración y sanitarios. El espacio fue parquizado y se instalaron luces led en sus inmediaciones.

“Un edificio precioso y de calidad que inauguramos junto a @CascallaresPJ, @JuanoFabiani y @AlbertoSileoni para garantizar un horizonte de mayor igualdad a los pibes y pibas. Este jardín lo hizo el Estado presente porque no había manera de que las familias del barrio pudieran costearlo con un voucher o un arancel. Seguramente no es rentable, pero las escuelas y los jardines no son empresas”, posteó Kicillof luego del corte de cintas del Jardín de Infantes N° 966.

“Estamos muy felices inaugurando este nuevo jardín de infantes con Axel (Kicillof), Alberto (Sileoni) y Leo (Nardini). Es el número 13 que construimos y habilitamos en nuestro distrito y que forma parte de las 47 nuevas instituciones educativas en todos los niveles y modalidades educativas que ya abrimos en estos años de gestión”, dijo Cascallares.

En Don Orione se construye una planta de bombero de líquidos cloacales.

Más tarde el gobernador se movilizó a Don Orione donde recorrió la Estación de bombeo cloacal Brown I. Allí se sumó el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. “Es una obra que concretamos con el impulso de @MalenaGalmarini para mejorar la calidad de vida a más de 60 mil vecinos y vecinas del distrito. La obra pública es un gran motor del desarrollo que garantiza el bienestar y los derechos de nuestro pueblo. Es fundamental sostenerla e impulsarla para consolidar un horizonte de crecimiento”, dejó dicho Kicillof. .