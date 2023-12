La presidenta del PRO y ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullirch, fue recibida esta mañana en el Hotel Libertador de Buenos Aires por el presidente electo, Javier Milei, en medio de las versiones sobre su posible designación en el Gabinete de la administración entrante y de una virtual ruptura con su jefe político, Mauricio Macri. “Yo no me someto a Mauricio Macri”, le dijo Bullrich a sus círculo.

A través de la cuenta de la Oficina del Presidente Electo en la red social X, antes conocida como Twitter, se informó de la reunión entre el futuro jefe de Estado y Bullrich, quien ingresó a las 10.30 al hotel Libertador y se retiró pasadas las 11.30 sin formular declaraciones a los medios de prensa apostados en el lugar.

Fuentes de LLA confirmaron a Télam que en la reunión con la titular del PRO también estuvo presente la designada ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

“Se escuchó su visión sobre tema de seguridad”, dijeron las mismas fuentes sobre el encuentro de Bullrich con el presidente electo y Petovello. Sin confirmación oficial hasta el momento, Bullrich había sido mencionada para ocupar la titularidad del Ministerio de Seguridad, cargo que ya desempeñó durante la gestión de Cambiemos. Aunque también se rumoreó que Bullrich podría asumir como ministra de Trabajo.

En el contexto del armado del gabinete, la Oficina del presidente electo de la República Argentina confirmó además que Luis Caputo “será el ministro de Economía a partir del 10 de diciembre” y que “el futuro ministro del Interior Guillermo Francos participará hoy de la 29° Conferencia industrial (de la UIA) que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires”.

Al esa Conferencia asistió también esta mañana la designada canciller Diana Mondino, que le avisó a los industriales que “compren para enero y febrero generadores porque no va a haber energía”. “No hay pa´ todos”, avisó Mondino.

Otro dirigente que estuvo está mañana fue el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y ex funcionario de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, quien informó a la prensa que mantuvo una conversación de “carácter técnico” con los referentes de La Libertad Avanza.

“Estamos ayudando, queremos que la Argentina salga adelante. Las designaciones del gabinete son todas decisiones del Presidente (electo) de la Nación”, sostuvo Lombardi en declaraciones a la prensa al retirarse este mediodía del Hotel Libertador.