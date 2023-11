“Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando”, dijo el presidente Javier Milei en una entrevista con Eduardo Feinman este lunes por la mañana. “A mí los argentinos me votaron para resolver los problemas de los argentinos, no para hacer testeo de liberalismo en sangre”, explicó el dirigente anarco-capitalista sobre los nombres de sus ministros, secretarios y directores de organismos públicos: la mayoría fueron funcionarios de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri.

Confirmó también que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios y dijo que los funcionarios que serán asignados “ya están todos trabajando”. Diana Mondino será su ministra de Relaciones Exteriores; Guillermo Francos, ex presidente del Banco Provincia en tiempos de Daniel Scioli, irá al Ministerio del Interior y Nicolás Posse se desempeñará como Jefe de Gabinete en su gobierno. El Ministerio de Capital Humano lo encabezará una ex productora de Luis Majul y columnista de radio El Mundo, Sandra Pettovello. Como dependiente de esa secretaría, Gustavo Morón estará al frente de la Secretaría de Trabajo. Mariano Cúneo Libarona, ex abogado de Carlos Menem, será el ministro de Justicia.

Todavía no precisó quién será su ministro de Economía, pero dio claras señales hacia la posibilidad de que sus aliados del PRO sean parte de su gestión: Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central en tiempos en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), firmó el decreto 648/2001 del Megacanje de De la Rúa y fue el creador de las Lebacs, hoy Lelics.

Milei también destacó la figura del ex ministro de Finanzas macrista Luis “Toto” Caputo, a quien sumaría a su equipo, al igual que el diputado del PRO Luciano Laspina, con quien “podría hablar” en los próximos días.

Santiago Caputo, autodefinido como “un amigo de Javier”, discípulo de Jaime Durán Barba, es el arquitecto del triunfo de Milei, pero él mismo dijo que “no está” en sus planes la función pública. Ramiro Marra a la AFIP. “Ya tiene definida la reforma fiscal. Los impuestos son una trampa letal. Esa reforma está diseñada”, dijo Milei. La derrotada candidata a gobernadora de LLA, Carolina Píparo, será la directora ejecutiva de la Anses.

El presidente electo descartó a Miguel Ángel Toma en la AFI, la agencia de Inteligencia. Guillermo Montenegro, diputado electo y marido de la vicepresidenta electa, Victoria Villaruel, irá al Ministerio de Defensa.

Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, también formará parte del armado de Milei, pero desde la cámara de Diputados. Lo mismo que Miguel Ángel Pichetto, en candidato a vicepresidente con Macri en 2019. “Tendrá una función muy destacada dentro de la Cámara de Diputados para articular las relaciones dentro de la Cámara. Es muy importante una persona con su experiencia”, dijo Milei sobre Pichetto.

De Florencio Randazzo, Milei dijo. “Donde lo pusieron a trabajar, trabajó muy bien. Es honesto y se enfrentó a Cristina cuando nadie lo hacía”.

Emilio Ocampo, 63 años, economista, será quien presida el Banco Central. Milei dijo varias veces que “Ocampo será su liquidador y está muy feliz de ser quien cierre el banco Central.” Javier Iguacel (ex Vialidad Nacional en tiempos de Macri) puede ser el director de YPF. Rodriguez Chirillo a Energía.

