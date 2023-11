El Centro de ex Combatientes de Malvinas “Puerto Argentino” de Almirante Brown salió enérgicamente a responder el posicionamiento favorable a Inglaterra manifestado por el candidato a la presidencia Javier Milei, quien dijo admirar a Margaret Tatcher.

“A los vende patria como Milei no les importa la sangre derramada. Así como salimos a malvinizar para dar a conocer la causa Malvinas, estamos militando en contra de este delincuente, de este traidor al que no le importa la sangre derramada por que siempre es la nuestra, la de nuestros vecinos, nuestro amigos, nuestros familiares”, dijo Francisco Marcovich en charla con Brown On Line.

“Con su ejemplo de admiración hacia nuestra enemiga rebaja y denigra, como es su costumbre, la memoria de los 323 héroes de nuestro Crucero ARA General Belgrano que fuera víctima de un arrebato de locura y maldad al dar la orden de que lo hundan estando completamente fuera de la zona de exclusión”, dice el comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, que los veteranos de Brown reprodujeron.

Y lamentó que teniendo tan cerca los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal “que le hicieron tan mal al pueblo”, los jóvenes se hayan volcado a votar a Javier Milei. “Tenemos que ver qué pasó ahí, que no supimos explicar, que no informamos a los jóvenes, nosotros los mayores, del daño para el pueblo que significa votar a la derecha”.

“Milei no tiene ni idea de lo que estamos reclamando”, dice el comunicado firmado por el browniano Guillermo Rezk, secretario de la federación que preside Roberto Gerpe y que agrupa a los centros de veteranos de toda la provincia.

A pesar de eso, se mostró esperanzado en que “este cipayo, inhumano, que solo piensa en el dinero” no llegue al poder. Y vaticinó: “Le vamos a ganar con las urnas, porque somos democráticos, porque somos más inteligentes y porque pensamos en el bien común”.

“Estamos haciéndole ver a la gente algo simple: si querés a tu país, si buscás un futuro mejor, no lo podés votar a Milei, no podés pegarte un tiro en el pie”, dijo Marcovich.