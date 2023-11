Entre los miles de hinchas de Boca que viajarán a Río De Janeiro para ver la final del sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná habrá uno que decidió irse caminando desde Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, hasta Brasil para poder presenciar el partido en el cual el equipo de Jorge Almirón irá por la conquista de la séptima Copa para el club.

En su camino, como el de Boca para llegar a la final, Leandro Fortunato se encontró con varios imprevistos, pero finalmente este martes arribó a Copacabana, la mítica playa de Río de Janeiro. Salió de su casa el 23 de septiembre, sin rumbo fijo, y cuando pisó Santa Fe, tomó la decisión de ir caminando.

Hace varios días, el protagonista de esta historia contó las distintas dificultades por las que pasó: “La proeza se está volviendo cada vez más difícil. Me cagó a pedos la policía, llegué a Carazinho y me llevé una mala noticia. Mi señora me bloqueó de Instagram, Facebook y WhatsApp. Hay que llegar a Rio y veré qué haré de mi vida. No sé si voy a llegar, lo dudo pero lo seguiré intentando. Si tengo que cruzar un río caminando lo hago y si me ahogo, me ahogo”.

Fortunato iba contando sus peripecias para

Además de dejar su alias para que otros hinchas colaboren con él, Leandro dijo en otro video: “Estoy a mil kilómetros de Rio. Ahora estoy descansando en una posadita porque no se puede seguir así. Fue terrible caminar 20 kilómetros con agua arriba de los tobillos. Si me hubiesen dado a elegir entre esto o estar con mi familia hubiese preferido estar en mi casa mirando el partido y festejando la copa con mi hija”.

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, por lo tanto el hincha de Lomas de Zamora no tiene más chances de descanso: el cruce entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre desde las 17. Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.