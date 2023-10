“Querías comunicarles una decisión sobre mi futuro: no voy a continuar en el club.” Con esa frase empieza el video en el cual Mauricio Banegas comunicó su decisión de no continuar en el cargo de DT de San Martín de Burzaco, luego de haber logrado el histórico ascenso a la B Metropolitana. El DT dijo que “es una decisión que he charlado muchísimo con mi familia, es una decisión familiar, porque se vienen momentos muy duros y es necesario priorizarlos”, dijo sin dar detalles.

“Hemos logrado un objetivo muy grande”, dijo Banegas respecto del ascenso logrado y agradeció el apoyo de la gente, de los trabajadores del club, de los jugadores, de su cuerpo técnico, del presidente del club y dijo: “Me van a ver por el club porque las vueltas de la vida me llevaron siempre a San Martín de Burzaco. Me voy triste, pero con el corazón lleno”, dijo.

La Comisión Directiva está ahora abocada a contratar un DT . “La campaña fue buena pero hay que seguir con los pies sobre la tierra, vamos a tomar unos días para anunciar el nuevo DT y armar un equipo con pretensiones”, dijo Gabriel Ostanelli, presidente de San Martín de Burzaco.

Con Banegas Sanma se salvó del descenso en 2022 y ascendió en 2023. Dirigió 37 partidos, ganó 19, empató 7, perdió 11 encuentros

Los hinchas recibieron la noticia con sorpresa y con agradecimiento. “No es un adiós, es un hasta pronto ojalá puedas volver!!!!Los hinchas siempre te lo vamos agradecer”, dijo un hincha de Sanma para sintetizar el sentimiento general.