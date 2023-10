La joven de 14 años que se había ido ayer de su casa de Caballito al salir del Instituto Santa María, ubicado en Senillosa al 500, fue hallada en la mañana de hoy en una casa de Longchamps, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.



Según indicaron fuentes policiales , se investiga si la menor se habría ido con un joven que conoció a través de Instagram. El caso quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 35, a cargo de Paula Asaro, quien en las últimas horas inició el protocolo de búsqueda de la menor.

Esa fue la pista que permitió encontrarla. “Se buscó el teléfono del chico y a través de Mercado Pago se detectó su dirección”, afirma una fuente clave en el caso. La menor estaba en la casa del chico junto al menor y la madre de éste.

Según explicó su madre, la última vez que vieron a Isabella fue en la zona de Parque Rivadavia. La joven llevaba puesto el uniforme del colegio, con un pantalón de jogging azul, chomba color verde oscuro con el logo de la institución, zapatillas negras y un buzo azul marino con verde. También llevaba una mochila con celular, dinero y tarjeta SUBE.

“Pidió permiso para quedarse en la YPF que está en la esquina de la escuela. Le dije que sí y que la íbamos a pasar a buscar, yo siempre la retiro del colegio. Y ahora no aparece, no contesta los teléfonos”, relató la mujer ayer, en diálogo con TN.

Tras perder contacto con Isabella, la madre presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad. De acuerdo al descargo, la adolescente le había dicho a su madre que estaba en una reunión con compañeros de clase, por lo que habían acordado pasar a buscarla a las 19 en Senillosa y Alberdi. Cuando acudieron no se encontraba allí.

“Isabella tiene también conocidos en otro colegio, en el Liceo Nº 2 de Amancio Alcorta. Hablé también con chicos de ahí y me dicen que la vieron a la salida. Hasta las 8 de la noche tengo gente que me dice que la ha visto en el Parque Rivadavia, a seis cuadras de mi casa”, contó la madre.

“La última comunicación que tuve con ella fue un mensaje de WhatsApp para que me confirmara que iba a estar en la YPF, me puso ‘estoy acá’ y nada más”, añadió.

Respecto al joven con el que su hija se habría encontrado, Alicia comentó: “Ella me había mencionado en algún momento a este chico, que era un conocido en Instagram. Y me acuerdo de que una vez trató de contactarse con él y que se iban a ver. Y yo le dije que la acompañaba, y al final lo cancelaron. No tengo referencias”.

La noticia de la desaparición de Isabella comenzó a circular en los grupos de Facebook de los barrios Caballito y Almagro, donde los vecinos se unieron para compartir fotos e imágenes de la menor, solicitando con urgencia la búsqueda de su paradero.