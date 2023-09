El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti y la intendenta interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci, entregaron las llaves de más de 90 viviendas en el barrio La Herradura de Villa Fiorito, ubicado en un radio comprendido por las calles Larrazábal, Plumerillo, Camino de la Ribera y Murature, y en el Desarrollo Urbanístico Procrear que fueron edificadas gracias a una inversión nacional superior a $ 1.078 millones.

En el caso de La Herradura, los hogares fueron finalizados a través del Programa Federal Casa Propia y están destinados a familias que anteriormente habitaban en zonas inundables y/o con condiciones de riesgo sanitario en la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo, como respuesta a la sentencia judicial de la causa “Mendoza”.

“Esta es su casa, el hogar de su familia, donde van a celebrar los cumpleaños de sus amigos, de su familia, donde seguramente recibirán buenas noticias, donde se abrazarán cuando alguna no sea tan buena”, le dijo la intendenta a las familias y continuó: “Eso es lo que ustedes se merecen y no hubiera sido posible sin un Estado comprometido y que acompañe. Sin un Estado Nacional, Provincial y Municipal al cual cada vecino y vecina le importe. Nosotros no hablábamos de números de gente o números de casa: hablábamos de historias”.

Por su parte, el ministro Maggiotti dijo: “Esto se puede hacer porque hay una decisión política. Mientras algunos creen que todo lo soluciona el mercado y que hacer viviendas es un gasto, nosotros creemos que el Estado busca rentabilidad social: Invertir en vivienda es invertir en igualdad para que todos los argentinos podemos tener las mismas oportunidades”.

También entregaron viviendas del Procrear en Lomas

Previamente, el subsecretario de Política de Suelo y Desarrollos Habitacionales, Juan Pablo Negro, y la intendenta Lesci le dieron la llave de sus hogares a familias que ya se pueden mudar al Desarrollo Urbanístico Procrear, ubicado frente a la escuela Municipal de Arboricultura y a tan solo unas cuadras del Parque Municipal Lomas de Zamora, en un radio comprendido entre las calle Balboa, Río Gallegos, Pico Truncado e Isla Soledad.

Con la entrega realizada este viernes 22 de septiembre se completó el total de los hogares que fueron edificados en este predio, que cuenta con excelentes vías de acceso, cercanía a centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Los departamentos están ubicados cerca del Parque de Lomas y de la Escuela EMAJEA.

De la actividad también participaron el jefe de Gabinete local, Martín Choren; el secretario de hábitat e integración, Alfredo Fernandez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Emiliano Baloira; y subsecretario de tierra, Gabriel Giurliddo.