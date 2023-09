Por los 150 años de Almirante Brown, Emilia Mernes cantará con entrada libre y gratuita en el Polideportivo de Rafael Calzada en el marco del “Festival de la Juventud”.

La exitosa intérprete de Jagger.mp3 y No Se Ve realizará su espectáculo en el Polideportivo de Rafael Calzada, ubicado en General Martín de Güemes al 1599, este sábado 23 de septiembre.

Modelo en sus orígenes, Mernes empezó su carrera como cantante de la banda Rombai junto con Fer Vázquez, pero en marzo de 2019 firmó con el sello Sony Music Latin y la empresa de gestión WK Entertainment la proyectó desde las plataformas como un fenómeno musical.

Emilia es compositora o coautora de la mayoría de la canciones que interpreta. “Yo quiero otras noches de esas/Nos desarmamos pieza por pieza/¿Cómo terminará si así empieza? / Yo tengo un show pa’ darte en privado si a vos te interesa, yeah / Empezamo’ por el pole dance / Este show estaba sold out / Con la cámara prendida, nos sentimo’ como pornstars / Soy tu fan, por vos me hago un Only Fans / Pa’ que todos puedan ver lo rico que me comés /Nuestra pose en 4K en tu BMW / Vamo al asiento de atrás, nos ponemos Triple X”, canta en su tema “GTA.”

Previo a la presentación de Emilia Mernes, tocarán desde las 16 bandas ganadoras de un concurso realizado a fines de agosto, el cual contó con la participación de más de 50 grupos. Entre ellos se destacan; FAV y BRK; que estarán a las 16, Millenaria; que subirá al escenario a las 16.30, Rakoboy se presentará a las 17, y a las 17.30 LatinGeisha.