Por Luna Mancini

“Los Muchachos Futbolistas” es el nombre del segundo libro que hace poco más de 20 años el documentalista y periodista de Lanús Ariel Borenstein decidió escribir para contar lo que sucedía en el ámbito futbolero de nuestro país en la década del 40’, no sin antes investigar exhaustivamente sobre la relación entre una pasión y un movimiento popular: el fútbol y el peronismo.

“La idea de este último libro surgió porque me parecía que había que contar un tema dado en el momento de máximo auge del primer peronismo, -con Perón y Evita-, y con la promoción que había al deporte y al fútbol en general en donde se dieron ciertos corto circuitos que derivaron en un conflicto muy importante; una huelga de jugadores que duró casi medio año y que después derivó en que Argentina no participe de los mundiales de 1950 y 1954”, adelanta Borenstein, ex periodista de Olé y Mística, sobre su libro ‘Los Muchachos Futbolistas’ en diálogo con Brown Online.

El desarrollo de Los muchachos futbolistas comienza con los años 40. Hacía ya diez años que los jugadores de fútbol habían conseguido algo que, en ese momento, implicaba mucho: ser profesionales. Pero la profesionalización trajo consigo un largo proceso de sindicalización del conjunto de los trabajadores que, en 1944 y con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, los impulsó a hacer oír sus reivindicaciones como trabajadores a la par de una dirigencia que se oponía a esos pedidos.

1944. Juan Domingo Perón con el sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados.

Casi pisando la década del 50’ hubo una huelga y en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Oscar Nicolini en la presidencia, los jugadores se encaminarían a la legalización de sus reivindicaciones: “La historia de estos jugadores es muy rica y muy madura, porque si bien tuvieron conflicto con ese primer peronismo, no se ubicaron en una posición anti peronista, sino que defendían sus derechos. De hecho en el libro, cuento que Di Stefano cuando escribe sus memorias, dice que Perón no apoyó la huelga pero que él (Di Stefano) reconoce que el peronismo le ha dado mejores a los trabajadores”, explica Ariel Borenstei1n.

“Si bien consiguen que se legalicen sus derechos, uno de ellos queda trunco. Este tenía la intención de que les quiten el tope máximo a los salarios. Esto último empalma con que en Colombia se crea una liga profesional de fútbol que estaba por fuera de la FIFA, con lo cual podían venir a buscar el pase a los clubes de origen. Fue así como se empiezan a ir grandes figuras del fútbol argentino a Colombia, que como consecuencia de esa huida de jugadores Argentina termina sin participar en el importante mundial de 1950 en Brasil, el primero después de la Segunda Guerra Mundial”, dice Borenstein.

Tras recorrer la inmensidad de libros y documentos que ofrece la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso, hacer lectura y relectura sobre fútbol y hasta realizar entrevistas con personas que historizan tal pasión, Ariel Borenstein desarrolla también a lo largo de la obra el asombroso vínculo que varios jugadores tenían con el mundo artístico, desde ir a ver orquestas de tango hasta actuar en películas nacionales como lo hacía el goleador Alfredo Di Stéfano.

En los tiempos que corren, “reivindicar toda historia de los trabajadores, y en este caso de los futbolistas, para mi es interesante volver a traerla porque de alguna manera ayuda a que hoy en día, el que tenga una perspectiva de algo ponga manos a la obra, que no le gane la apatía ni el resentimiento que crean falsas salidas”, concluye Ariel Borenstein, autor de Los muchachos Futbolistas.

Década del 40′. Con Eva Perón.

De Ariel Borenstein

♦Don Julio Grondona, el dueño de la pelota, publicado en 2001, tuvo su reedición ampliada y definitiva en 2014 tras la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA.

♦En obra (2013), documental biográfico sobre Carlos Fuentealba, docente asesinado en Neuquén junto con el cineasta Damián Finvarb.

♦Viaje al centro de la producción (2014), documental sobre la industria de la producción automotriz en Argentina.

♦ Entre gatos universalmente pardos (2018), documental sobre la novela El traductor de Salvador Benesdra.

♦Pelotero del mundo (2022), documental sobre el fútbol juvenil de exportación en Rosario.

♦ Los muchachos futbolistas (2023), libro sobre la relación del fútbol y el peronismo, que se consigue digital haciendo clic en https://www.bajalibros.com/AR/Los-muchachos-futbolistas-Ariel-Borenstein-eBook-2270413v o en https://www.penguinlibros.com/ar/tiempo-libre/332005-libro-los-muchachos-futbolistas-9789877353327. También disponible en librerías.