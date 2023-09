En nuestro país, la misma fecha en la que se celebra el Día de la Primavera, también se festeja el Día del Estudiante, por lo que no hay clases y las y los jóvenes aprovechan a reunirse para realizar los típicos picnics en plazas y parques.

Es por esto que muchas personas creen que el festejo está ligado a la llegada de la primavera, pero no es así ya que coincidencia de estas fechas no posee un motivo particular, pero sí provoca que debido al clima primaveral las y los jóvenes encuentren un motivo más para festejar su día.

Dejando de lado que el 21 de septiembre comienza la primavera, la fecha conmemora el día en que llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, figura reconocida en América por haber impulsado la educación pública.

Fue en honor a el prócer, que dedicó su vida a la educación, que en 1902 el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires propuso nombrar este día como el Día del Estudiante. Sarmiento, fue el impulsor de la construcción de más de 800 escuelas cuando fue Presidente de la Nación.