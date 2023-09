El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora absolvió al médico obstetra y ginecólogo -identificado por las siglas de su nombre como PG- acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos, tras lo cual la madre de las víctimas prometió que recurrirá a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que se haga justicia porque “los chicos no mienten”.

Los jueces Marcelo Hugo Dellature, Mauricio Salvador Blanco y Luis Miguel Gabián dieron lectura de forma expeditiva y sin el acusado presente, a la sentencia en la sede judicial ubicada en Camino Presidente Domingo Perón y Larroque, en Banfield, partido de Lomas de Zamora. “¿Qué más quieren ver? Yo sabía que a los violadores los cuida la policía. Hay plata, claramente hay plata. Voy a ir a donde sea, iré a la Corte Internacional. La justicia existe pero no en Lomas de Zamora”, afirmó la mujer al salir de la sala donde se dio la sentencia.

En la puerta del Tribunal, habló con un altavoz a las alrededor de cuarenta personas que fueron a acompañar el proceso, y junto a uno de sus hijos -en una extraña forma de exponerlo- encendieron bengalas con humo rojo mientras recorrieron el lugar.

“Pretendían dar una sentencia por vía telemática, el imputado no estaba presente, ahora entendemos por qué. Le pido al Estado que por favor actúe”, expresó la mujer, en diálogo con Télam, mientras consideró que “el Estado es responsable” y pidió que sancionen “a los jueces por incumplir con su deber”.Mientras tanto, los dos patrocinios de los hijos presentarán un recurso frente a Casación para revocar la sentencia.

“Llegaremos hasta todas las instancias que haya que llegar porque acá hay respuestas corporativas por parte de un sistema que se autoprotege y hay naturalización de conductas que son delito”, afirmó a Télam Florencia Piermarini, una de las abogadas, junto a Verónica Heredia, de la madre de los chicos.

Por su parte, Heredia expresó que no le sorprendió la sentencia porque “el sistema judicial es machista, sexista, misógino, no solamente no tiene perspectiva de género sino tampoco de niñez” y consideró que en la absolución “se ha negado la palabra de dos niños que hablaron concretamente, dijeron, explicaron y no se les cree”.

“Con la prueba de cargo existente y que fuera puesta en conocimiento de este Tribunal, no se puede tener por probado que (…) haya existido en su exteriorización material conforme lo describieran las particulares damnificadas”, sostuvo el juez Gabián en los fundamentos de la absolución del acusado por el delito de abuso sexual al menor de sus hijos.

En cuanto al argumento en el que se basó la defensa del acusado, Piermarini explicó que “tuvo que ver claramente con la inoculación del relato de una de las víctimas, con la falta de creer en la palabra de quienes se atreven a romper el umbral de la impunidad y el silencio que enmarca a estos delitos”.

El caso

Andrea Vázquez, la madre, había denunciado a Ghisoni por violencia hacia ella y sus hijos cuando se separó en 2009 y hasta 2015 tuvo un contacto restringido con los menores, que quedaron bajo la guarda del padre por decisión judicial. Recién cuando la mujer volvió a convivir con ellos, detectó lo que identificó como signos de abusos sexuales.

En la previa al juicio, Tomás Vázquez Ghisoni, el joven de 21 años que denunció haber vivido tanto él como sus hermanos abusos por parte de su progenitor cuando eran niños, afirma que las y los hijos no mienten y no son “una cosa a la que le pueden llenar la cabeza”, en relación a las críticas que vivió él y su madre, a quienes trataron de “locos” cuando contaron lo sucedido, fundadas en el Inexistente Síndrome de Alienación Parental (ISAP).

Más allá de que Vázquez realizó 40 denuncias contra su ex pareja, a esta instancia judicial llegaron a partir de la radicada por la Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Nora Schulman, al tomar conocimiento de la situación del hijo menor, que en ese momento tenía 7 años y hoy, 14.