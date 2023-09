San Martín de Burzaco volvió a perder este sábado por la noche por 3 a 1 en su estadio ante Laferrere, sumó así su segunda caída consecutiva y aunque se mantiene al tope de la tabla de posiciones de la Primera C, preocupa el presente irregular del líder, que parece estar en un bajón futbolístico a tres fechas del final del torneo.

Apenas cuatro minutos le duró a San Martín la diferencia. Aquino, uno de los mejores jugadores del equipo del DT Banegas, adelantó a los de Burzaco, pero a los 19, azar mediante, lo empató el Villero por Fernando Ortiz, que en el cierre del primer tiempo puso arriba a la visita.

No tuvo respuestas San Martín para empatar. No tuvo una salida clara, sus generadores de juego no pudieron asociarse, un poco por mérito del rival y otro poco por impericia propia, y ni Lucas Vico ni Khalil Caraballo tuvieron chances claras para empatar, aunque es cierto que intentaron por todos los medios alcanzar el empate.

“Este equipo se preparó para estar en los puestos de arriba. Sabíamos que esto nos podía pasar, pero este equipo se va a levantar”. Lucas Chiapparo.

Entre tanto ir, Sanma dejaba claros que la visita desaprovechó una y otra vez hasta el final, pero en tiempo de descuento, con el local tirando la pelota al área como único argumento para llegar a la igualdad, Lafe lo agarró de contra y Brian Chávez cerró al cuenta con un gol hermoso.