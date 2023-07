De la feria americana a la moda circular. Distintas modalidades para una cuestión común: que las prendas en buen estado sigan vistiendo y, al mismo tiempo, salgan de la quietud del placard. El concepto de moda circular no implica sacarse de encima lo que no sirve sino reciclarlo, es decir, ponerlo en un ciclo. Con esa idea, el sábado 29 de julio Adrogué tendrá en encuentro abierto donde podés llevar tu perchero con la ropa que ya no uses.

La iniciativa es llevada adelante por la feria “Naturalmente”; un espacio para emprendedores que además de recircular prendas pretende generar menos desperdicios y colaborar con el bolsillo de quienes deseen adquirir ropas nuevas.

Será de 12 a 18 en donde comienza la Plaza Brown, a la altura de la calle Rosales al 1500. Además de los puestos de indumentaria, habrá otros que ofrecerán artesanías, accesorios, alimentos de pastelería, diseños tejidos, amigurumis, sahumerios, entre otros.

Si sos emprendedor o emprendedora o si simplemente tenés ropa u objetos para ofrecer, podés comunicarte con la organizadora de la feria al 11 6694 – 2793 (Faby).