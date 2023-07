MOL lidera el área operativa, está a cargo de la logística y de los proyectos de panelización. BER es el líder del área comercial, guía al equipo de ventas y se encarga de brindar soporte al equipo en general en todo lo que refiere a la industria y el mercado. Aunque parezcan dos personajes de un cómic, son los socios fundadores de MOLBER, una empresa que toma el 50 por ciento de Ignacio Moliné (MOL) y la otra mitad de Agustín Bertolini (BER) para hacer una sola matriz: una compañía que comercializa productos y servicios de construcción en seco en el Parque Industrial Burzaco, desde donde se preparan para participar en un programa nacional que becará a 900 proyectos entre más de 2700 emprendedores de toda la Argentina.

A Ignacio y Agustín se suman dos gerentes importantes de la compañía: Pedro Viau, a cargo de la administración y las finanzas, y María de los Ángeles Viera, actual líder interina de procesos y a cargo del área de Marketing e Inteligencia Comercial. En esas cuatro columnas se apoya Molber para creer cada día una cultura empresaria basada en los valores humanos y para responder a las preguntas de Brown On Line.

-Se van a presentar en un concurso con emprendedores diversos de todo el país. ¿Qué principales argumentos tiene Molber para competir en NAVES?

-Nuestra idea principal es seguir aprendiendo, si bien un poco de intuición y algunos muy buenos referentes nos ayudaron a ir por el camino del orden a la hora de encarar esta etapa de crecimiento, nos pareció muy interesante la propuesta de Naves ya que brinda herramientas para quienes recién están empezando a darle forma a una idea. El programa es muy completo y está dictado por profesionales, por ese motivo nos presentamos con el proyecto, con la idea de tomar herramientas que nos guíen para que nuestra organización tenga un crecimiento sano.

-Si tuviesen que hacer un podio (supongamos un top 5) de cualidades de la empresa ¿cuáles serían y cómo los ordenarían?

Principalmente, el factor humano. Creo que es algo que se ve desde todas las aristas de la empresa. Es nuestro bien más preciado y lo que nos diferencia del resto. En segundo lugar, la pasión con la que hacemos las cosas. Hace muy poco hicimos una encuesta de clima laboral y nos sorprendió el nivel de compromiso que atraviesa a todas las personas de cada área. Nuestro principal problema fue que la mayoría quería hacer mejor sus tareas y no encontraba la forma. Entonces hicimos una campaña de capacitaciones y reuniones inter equipo para pensar mejoras en el día a día que fueron muy productivas. No hay manera de que eso pase si el equipo no siente pasión por lo que hace, estamos muy orgullosos de eso que se generó y se sigue generando. Como tercer pilar, tenemos que mencionar a la profesionalización. Imagínense que solo de la buena intención de dos amigos que decidieron emprender se generó esto. En el medio tuvimos que recurrir a mentores, referentes y crecer en estructura para contratar perfiles idóneos a las nuevas tareas que se nos presentaron. Los generadores de esta empresa somos personas que sabemos que no podemos ni sabemos todo, por eso nos encargamos de rodearnos con personas que son muy capaces en lo que hacen y apalancamos el crecimiento personal y profesional de cada una de ellas.

Cuarto: nuestro deseo de crecimiento constante. Nunca nos quedamos, queremos seguir aprendiendo, mejorando, creciendo y nos apoyamos mucho en los principales proveedores referentes de la industria para dar los pasos que damos, nos importa saber para dónde va la industria y apostamos para seguir ese camino.

Quinto, pero no menos importante que los anteriores: el foco en nuestros clientes. Son ellos los que nos llevan a desafiarnos, a buscar mejorar, a entender mejor su día a día, a buscar herramientas para hacerles las cosas más fáciles. Tenemos un equipo que hace visitas a obra, otro equipo en oficinas para dar seguimiento a las cuestiones administrativas, una asesora técnica comercial que es nexo entre los clientes y nuestra consultora de ingenierías, un equipo de logística que está en contacto permanente para poder coordinar la entrega de materiales. Pusimos toda la fuerza organizacional en ayudarlos. Actualmente estamos haciendo un relevamiento de nuestros circuitos porque entendemos que puede ser confuso el cambio cuando antes todo lo concentraba una persona y ahora hay un referente por cada área. Cuesta, como todo cambio, pero el objetivo final es ser mejores para nuestros clientes.

El valor humano

Se le propone al póker de gerentes de Molber que busquen razones por las cuales ellos premiarían a la empresa de Burzaco en ese concurso organizado por el banco Macro. “Nos cuesta decirlo. Somos humildes y sabemos que nos queda mucho por recorrer, pero si nos premiaran por algo, debería ser por las personas que forman parte de la empresa, cada una de ellas es importante para llevar a cabo nuestro día a día.”

-¿Cómo definirían el modelo de negocios de Molber?

-Si bien es algo que mutó con el tiempo, hoy estamos decididos a que nuestro modelo de negocios sea colaborativo, no queremos crecer solos, no nos sirve y no nos define, queremos ser una distribuidora que brinde productos y servicios que acompañen a la industria, que sean transformadores. Hoy nuestro valor principal es ser una solución para los constructores, steeleros, instaladores, estudios de arquitectura y arquitectos que busquen una empresa dispuesta a brindar un servicio integral para cada etapa de obra, sin importar la magnitud de la misma.

-¿Cuál es el valor agregado de la compañía? Eso por lo cual alguien los contrataría.

-Nuestro diferencial sin duda alguna es el servicio, buscamos tener un servicio estandarizado que ayude y colabore con el volumen sin perder la personalización que requieren algunos de nuestros clientes, es todo un desafío en el que trabajamos a diario

-Si tuviesen que convencer a un cliente que duda de los beneficios de la construcción en seco, qué le dirían para que abandone su idea de la construcción clásica, tan arraigada en la cultura nacional.

-Nuestro principal interés es con el futuro, sabemos que la alternativa de la construcción en seco no solo es un beneficio en término de tiempos constructivos, lo que hace que se puedan realizar mayor cantidad de obras en menos tiempo, sino también es una apuesta a un sistema que genere ahorros a futuro, disminución en el consumo energético, eficiencia de productos y facilidad en el caso de refacciones futuras. Entendemos que falta información y estamos dispuestos a acompañarlos en cada etapa para poder entender este sistema que nos ayuda en el hoy y nos mejora el mañana.

Para conocer más acerca de Molber y sus productos podés ingresar a www.molber-steelframe.com o comunicarse al 11-4049-2222 para recibir una atención inmediata.