Williams Alexander Tapón fue hallado muerto en las vías del tren Roca, en Gerli. Se trata del joven de 24 años que atacó brutalmente a un árbitro durante un partido de fútbol amateur el último fin de semana en Avellaneda. El jugador le pegó una patada en la nuca al referí, quien quedó desmayado y fue internado, aunque se encuentra sin peligro de vida. La familia del joven apuntó contra “el acoso que él sintió, por parte de los medios y en las redes sociales, fue terrible. Hablaron sin conocerlo”, dijo su hermana.

El cuerpo del joven de 24 años fue encontrado con un disparo en la cabeza en la zona parietal, en Gerli, en las últimas horas de este lunes.Tapón había sido denunciado por el árbitro atacado y, en el marco de la causa que quedó a cargo de la UFI 4 de Avellaneda del fiscal Mariano Zitto, fue imputado por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” en el complejo deportivo Estación 98, ubicado sobre la avenida Mitre al 3900, en la localidad de Sarandí.

Un audio de despedida

“En el audio que me mandó despidiéndose, él me dijo que cuidara a nuestros hijos, y me dijo: ‘Yo prefiero que sufran todo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Esas fueron sus palabras antes de hacer lo que hizo. Yo estaba en casa con mis hijos”, aseguró la mujer del joven fallecido e insistió en que -aún así- nunca pensó que el joven fuese capaz de suicidarse.



“Jamás esperamos esta decisión. Él siempre se mostró fuerte. Desde que estamos juntos nos pasaron muchas cosas terribles y él jamás se rindió. Hasta que no lo encontramos ahí no lo creímos”, señaló la mujer respecto del presunto suicidio de su pareja. Además, al evaluar los motivos que podrían haber llevado al jugador de 24 años a quitarse la vida, comentó su pareja: “Hace poco perdió a su mamá y se seguía echando la culpa porque no llegó a despedirla. ‘Yo no llegué, yo me fui, yo tenía que haberme quedado’, me decía y la extrañaba”.

En ese contexto, se refirió al ataque de su pareja al árbitro Ariel Paniagua y condenó la agresión. “Yo le dije: ‘¿Cómo vas a reaccionar así?’. Él me dijo: ‘Me cegué, no sé qué me pasó’. Pero había quedado todo ahí”, repasó. No obstante, más tarde afirmó que Tapón temía por las consecuencias que sus actos pudiesen traer aparejadas y fue entonces que reveló el contenido del último audio que este le envió.

Las imágenes de la agresión se viralizaron en los últimos días. Luego de una tarjeta roja a uno de sus compañeros del equipo La Cortada FC, Tapón fue corriendo hacia el árbitro Ariel Paniagua (36) y le dio dos trompadas en la cara hasta que cayó al suelo. No obstante, el joven con la dorsal 10 continuó y le pegó una brutal patada en la nuca, por la que el juez quedó inconsciente en el piso.

Al instante, el resto de los jugadores y personas que veían el partido se acercaron para asistir a Paniagua, que fue trasladado hacia el hospital Presidente Perón de Avellaneda donde estuvo internado algunas horas y luego fue dado de alta. Después, presentó la denuncia contra Tapón.

La versión de Paniagua y las disculpas de Tapón

Luego de que el ataque tomara trascendencia pública, Tapón se disculpó en declaraciones a la prensa. “La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí”, afirmó el joven en una entrevista con Canal 9, en la que se identificó como Dimitri. Después, agregó: “La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos”. En las pantallas de Telefé, sumó: “Yo le pedí disculpas, me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté ya era todo distinto”.

Horas más tarde, y ya fuera de peligro, Paniagua comentó: “Gracias a Dios estoy en casa, recuperándome de a poco. Me pudo haber matado, hoy mi familia me podría estar velando”. En ese sentido, sumó: “Este muchacho no lo pensó, no le salió un ‘disculpame, me equivoqué’. Sólo me dijo ‘lo hice por calentura’”.

Recibí ayuda, líneas de asistencia. Argentina cuenta con una nueva línea telefónica para atención en salud mental, las 24 horas y desde cualquier punto del país para situaciones de crisis y urgencias, llamando al 0800-999-0091.

Además, está la Línea 135, del Centro de Atención al Suicida, que atiende 18 horas diarias, de forma anónima, gratuita y voluntaria. Los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

El centro de Salud Mental Responde CABA atiende de forma gratuita en el 0800-333-1665, las 24 horas, todos los días.