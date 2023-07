Claypole y San Martín de Burzaco chocarán el martes desde las 15.30 en el Rodolfo Vicente Capocasa por la fecha 26 del campeonato de la Primera C, un partido en el cual además de jugarse la rivalidad barrial también ponen en juego una parte importante del futuro de ambos en el este torneo de la Primera C, en el cual Sanma manda desde la cima, con 7 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, mientras Claypole se mantiene en la cuarta posición, a 8 unidades del líder.

En toda su historia chocaron 40 veces entre sí, con 19 triunfos para San Martín de Burzaco, 17 para Claypole y cuatro empates. En esta categoría, jugaron siete partidos. El resto de los encuentros, 33 partidos, los disputaron en la Primera D.

Del lado Tambero, desde que el equipo volvió a la C, se han enfrentado en cinco oportunidades: San Martín pudo ganar en una sola ocasión y fueron tres triunfos del Tambo. Durante 2022 ambos clásicos fueron para los de Jesús Diaz y por 1-0: el primero en el Francisco Boga con un golazo de Benjamín Giménez, y el segundo para clasificar a la Copa Argentina con el tanto de Emanuel Díaz.

Sanma lleva 10 años sin ganar en el Capocasa: desde el 28 de octubre de 2012, con gol de Lucas Tiedemann en el 1-0 de la visita sobre El Tambero.

Claypole informó que mañana de 12 a 15 venderán entradas en la sede del club y no en el estadio. Precios: General• No socios: 2000• Socios: 1500; Jubilados, pensionados y damas• No socios: 1000• Socios: 600Menores (3 a 11 años)• No socios: 600• Socios: 300. Platea General Socios: 2000• General No socios: 2500; Jubilados, pensionados y damas• Socios: 1000• No Socios: 1500. Menores• Socios: 800• No socios: 1200.