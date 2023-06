A sus 28 años, el boxeador del barrio La Cumbre, de Burzaco, Luciano “Yiyo” Baldor tendrá su chance mundialista en Sudáfrica. El campeón argentino y sudamericano de la categoría gallo subirá al ring el 29 de julio en Johannesburgo, Sudáfrica, contra el local Landi Ngxeke por el título Intercontinental de la OMB .

“Me vengo preparando siempre al 100 por 100 para cada pelea. Estaba esperando esta pelea hace mucho tiempo y se dio gracias a mi promotora Chino Maidana Promotion”, le dijo a Brown On Line “Yiyo” Baldor, respecto de la promotora que maneja sus destinos, encabezada por el ex boxeador santafesino Marcos “Chino” Maidana.



“Yo hago doble turno todos los días y la mayoría de los sábados tengo sparring a nivel con otros campeones como Junior Zárate. Siempre nos damos una mano en los guanteos. Ahí es donde se mide el nivel en el cuál estamos y la resistencia para cada round. Detrás de eso viene un buen entrenamiento de todos los días”, narra Yiyo.

El púgil, admirador del Huracán Omar Narváez entrena en la Sociedad de Fomento Barrio Lindo. “Un día fuimos hablar con el presidente del club y nos dio un salón para armar el gimnasio y ahí estamos muy bien cómodos preparándonos”, describe.

“Hace dos semanas lo vengo estudiando a mi rival porque no lo conocía. Pero siempre estamos preparados para cada pelea y vamos por esa victoria.”

Baldor agradece a Nicolás, su nutricionista. “Gracias a él llegamos al 100 para cada pelea, eso ayuda mucho. Hace más de un año estoy tomando suplementos que me ayudaron mucho y tengo un plana de alimentación para comer sano. Teniendo un nutricionista deportivo profesional es otra cosa y además sabe mucho de boxeo. Me cocino yo siempre. Lo bueno es que me gusta la cocina. A veces llego cansado de entrenar, pero es cuestión de voluntad y sacrificio”, dice Luciano.



Con un record de 21 peleas y 18 triunfos, con apenas tres derrotas, Baldor sueña, pregona que todo se puede y en un mes tendrá la oportunidad de demostrarse eso así mismo. “Siempre les digo a los pibes que recién arrancan todo se puede en la vida. Vamos a tener altas y bajas, pero siempre firme y con la ayuda de Dios”.