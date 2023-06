La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), comenzó a distribuir en forma libre y gratuita preservativos vaginales como parte de los métodos de barrera que provee el Ministerio de Salud de la Nación para la estrategia de prevención de infecciones de transmisión sexual; además de brindar información respecto al ejercicio de la ciudadanía sexual.

El lanzamiento de la iniciativa contó con una propuesta lúdica de la cual participaron estudiantes, docentes y nodocentes. Hubo distribución gratuita de preservativos y de elementos de gestión menstrual.

El preservativo vaginal estará disponible para ser retirado de manera libre y gratuita en el espacio de la Consejería que funciona en el consultorio de salud de Bienestar Universitario, ubicado en el cuerpo B, planta baja de la sede Piñeyro, Mario Bravo 1460, de esa localidad del partido de Avellaneda.

Qué es el preservativo vaginal

Es us un método anticonceptivo que protege contra el embarazo no intencional, el VIH y otras ITS. Se trata de una funda delgada y resistente con dos anillos blandos, uno en cada extremo. Un anillo se coloca internamente (dentro de la vagina), mientras que el otro, cuyo extremo es abierto para permitir la penetración, queda afuera y cubre los genitales externos.

A diferencia del látex, que se utiliza para fabricar la mayoría de los preservativos masculinos, los preservativos vaginales están hechos de otros materiales, como el nitrilo o el poliuretano.