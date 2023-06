Una joven madre de tres hijos y abuela de una niña de 2 años denunció que una familia de la zona les usurpó la casa en la cual vivían, en Villa París, Glew y acusan a “La banda de los Juárez” de ingresar de forma violenta a la propiedad el pasado 12 de mayo, romper sus pertenencias y echarlos de su propia casa y hasta se quedaron con las mascotas de la familia denunciante.

“Fuimos con mi hija a hacer la denuncia policial y cuando volvimos los Juárez habrían destrozado todo. Salimos con la ropa que teníamos puesta. No me siento cobarde por haberme ido, elegí proteger mi vida y la de mi familia, yo quiero seguir viviendo”, denunció Gisela en comunicación con la web DiarioConurbano.

Gisela había comprado el lote a una vecina hace dos años. Enseguida, los Juárez comenzaron a reclamarle el terreno bajo el argumento de que era propio. “Así se manejan. A una vecina le prendieron fuego la casa por lo que tuvo que irse. Ellos quieren que les tengas miedo, yo no se los tuve, dijo.

Antes de esto hubo otro episodio grave: los Juárez ingresaron a la casa, golpeó a Gisela y la ató de pies y manos. Lo que más quiere recuperar Gisela son sus dos perros que quedaron en su casa de Glew y Gisela no sabe si va a recuperar. “Yo solo quiero justicia porque no me lo hicieron solamente a mi sino a un montón de personas”, finalizó.

Actualmente están pasando las noches en casas de familiares y amigos por lo que están necesitando frazadas, ropa de abrigo de varón y mujer, mercadería y colchones. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 1127239058. La causa que acusa a los Juarez de robo, amenazas agravadas y lesiones leves se encuentra en la UFI 1 de Lomas de Zamora a cargo del fiscal Javier Gramajo.