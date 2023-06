Claypole le ganó esta tarde sobre el final a Puerto Nuevo, como visitante en Campana por 1 a 0 y pasó a escoltar al líder, San Martín de Burzaco, en el torneo de la Primera C, en el transcurso de la vigésima fecha, la primera de la segunda rueda del campeonato que ofrece tres ascensos. El Tambero consiguió su tercera victoria en fila.

El delantero Damián Salvatierra marcó a los 42 minutos del segundo tiempo para el conjunto dirigido por Jesús Díaz. El goleador -hizo seis goles en el campeonato- recibió un lateral de Alejo Daivez dentro del área grande, la bajó sacándola del área, se hizo el espacio y en la media vuelta le pegó de derecha, rebotó en un defensa de Puerto Nuevo y entró pegada al pago derecho del arquero, que no pudo hacer nada.

En un partido muy pobre en el cual casi no hubo chances de gol, Claypole consiguió los tres puntos para quedar como único escolta con 35 puntos, a dos unidades del líder, San Martín (37 puntos), que juega este domingo ante Central Córdoba de Rosario a las 15.30 en el Francisco Boga.

Posiciones: San Martin de Burzaco 37 unidades; Claypole 35; Liniers 34; Midland 32; J. J. Urquiza y Luján 30; Deportivo Laferrere 29; Atlas, Deportivo Español y Sportivo Italiano 28; Excursionistas 27; Real Pilar y Central Córdoba de Rosario 21; General Lamadrid 20; Puerto Nuevo 19; Berazategui 18; Leandro N. Alem y Victoriano Arenas 16; Yupanqui 12.

En esta temporada no hay descensos, ya que para la próxima se van a fusionar la C y la D. Los dos últimos de la C no podrán ascender en la próxima campaña.