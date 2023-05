Dos delincuentes tomaron del cuello a una mujer embarazada de 7 meses que estaba junto con su hijo pequeño yendo a buscar a su hija mayor a un lugar donde toma clases de apoyo, la apuntaron con el arma en la cabeza y como ella les dijo que estaba embarazada escaparon sin robarle nada, en un hecho ocurrido en Longchamps.

El hecho ocurrió ayer a las 14.30 en la calle Davel al 800, de Longchamps, donde una mujer llegó con su camioneta Dodge Ram, se bajó del vehículo junto con su pequeño hijo,

“Estacioné a unos metros de la casa de la maestra adonde mi hija va a tomar clases de apoyo y vi que el auto que había pasado volvió. Me di cuenta de que me iban a robar y tiré las llaves de mi camioneta hacia adentro de la casa de la maestra”, contó Cinthia, una de las víctimas del robo., en el canal Telefé.

“El que me agarró de atrás me apretó tanto que me lastimó la boca. Creo que reaccionaron cuando les dije que estaba embarazada. Yo tenía miedo por mi nene que estaba conmigo y que justo salga mi otra nena. Por suerte no pasó eso”, dijo Cinthia.

Mientras uno de los sujetos forcejea con la mujer, la toma del cuello, la empuja y su hijo llora, el otro intenta treparse a la reja de la casa, pero enseguida se baja y ambos, escapan en el auto en el cual llegaron al lugar.