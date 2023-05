El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, visitó este jueves el Polideportivo Diego Maradona de Almirante Brown, donde entregó casi mil netbooks en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

En el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia De Pedro entregó 983 netbooks a 17 instituciones educativas de Burzaco, Adrogué, Glew, Longchamps, Rafael Calzada y San Francisco Solano.

Allí, Wado de Pedro recordó que el próximo 25 de mayo se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente y afirmó que “Néstor era un rebelde en serio”. “¿Vieron que hoy hay algunos dirigentes que se hacen los rebeldes, que gritan y hacen un show? Rebelde es oponerte y enfrentar a los poderosos, rebelde es defender para que cada pibe y todos puedan tener una computadora, rebelde es que todos puedan ser clase media, rebelde es defender la industria nacional”, destacó el ministro del Interior.

“Esa rebeldía de Néstor y de Cristina se terminó en el 2016, cuando volvieron los mismos que gobernaron en 2001. Son los mismos personajes, vienen con las mismas ideas y ahora dicen que lo van a hacer más rápido, o sea, no hay más computadoras, no hay inversiones en la escuela pública ni en jardines, no hay industria nacional”, sostuvo de Pedro, quien también estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; el diputado provincial e intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares; el intendente interino de Brown, Juan Fabiani, y el secretario de Interior y vecino de Longchamps, José Lepere.

Insaurralde les habló a los estudiantes y les dijo “ustedes no son solamente el futuro, son el presente” y para eso “necesitan esa herramienta tecnológica” que son las netbooks. “No importa en qué lugar les haya tocado nacer, si tuvieron la suerte o no de tener padres que le pudieron comprar o no la netbook. Lo que hace este Gobierno es no regalarle nada, sino darle el derecho a estudiar, al conocimiento, a la tecnología”, afirmó.

Cascallares agradeció que se haya vuelvo a implementar el programa Conectar Igualdad luego de que el gobierno de Mauricio Macri lo haya discontinuado y se mostró contento por su retorno “para que volvamos a tener esta política de acercar tecnología a los chicos”. “Sepan que es importante tener la netbook para estudiar y aprender. Algunos dicen que no habría que darla porque las usan para otras cosas, pero la computadora también es para comunicarse y para disfrutarla”, cerró el intendente en uso de licencia.

Conectar Igualdad Bonaerense es una política pública de ampliación de derechos, que busca reducir la brecha digital y fomentar de este modo una educación moderna y de calidad. A través de este programa las y los estudiantes del último año de las escuelas secundarias públicas acceden a equipos tecnológicos con contenidos pedagógicos en concordancia con su derecho al acceso a una educación de calidad.