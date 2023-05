El titular de la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, Sebastián Bisquert, pidió la detención del ginecólogo Diego Javier Clementi, quien está procesado por el abuso sexual de seis mujeres en su consultorio pero tiene un total de 16 denuncias judiciales del mismo tenor, según informó hoy la abogada de las víctimas.

“Hoy el fiscal nos informó que él pidió la detención de Clementi tal como nosotros habíamos solicitado la semana pasada, y nos enteramos también que el abogado del ginecólogo solicitó la eximición de prisión”, dijo a Télam Claudia Perugino, la letrada que está acompañando a las víctimas y que el pasado miércoles se presentó junto a las últimas ocho denunciantes para formalizar esas acusaciones. “Ahora tenemos que esperar qué define el juez de garantías”, agregó.

El acusado presentó tres nuevos abogados defensores, uno de los cuales es Gastón Marano, conocido por ser uno de los que representa a Gabriel Carrizo, procesado y detenido por el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y supuesto vendedor de copos de nieve.

Además, lo representa Fernando Sicilia, quien junto al resto de los defensores pidieron la eximición de prisión al juez de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Ariel Monelos, quien ahora debe resolver la cuestión.

“La detención, de no concederse la eximición solicitada por Clementi, no se hará efectiva hasta que la misma quede firme y allí se abre un camino de apelaciones que pueden llegar hasta la Suprema Corte Provincial, con el imputado en libertad”, agregó. Asimismo, Perugino explicó que “la tramitación del incidente respecto a la eximición de prisión que solicita el imputado, no detiene la tramitación de la investigación e incluso puede ser elevada a juicio”.

El ginecólogo es director médico del Centro Médico de la Mujer de Burzaco y mantiene activa su matrícula otorgada por el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires distrito II.

Hasta finales de abril, Clementi seguía atendiendo en su clínica de Burzaco, a pesar de estar procesado por seis abusos sexuales contra mujeres ocurridos durante la consulta médica y estar siendo investigando por otras denuncias similares.

En mayo se presentaron las nuevas denuncias y el 10 de este mes alrededor de 50 personas se concentraron en la puerta de la delegación de Lomas de Zamora del Ministerio Público Fiscal, entre familiares, denunciantes, organizaciones feministas e integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Las manifestantes llevaban carteles con frases como “No estamos solas”, “Detención ya”, “Diego Javier Clementi abusador”, “Reforma judicial feminista”, “Justicia ya” y “Justicia para las víctimas de Diego Clementi”.

“Espero que como medida principal le saquen la matrícula, que deje de atender, me parece lo más importante. Y después lo de la detención. Al principio pensaba que con sacarle la matrícula era suficiente, pero el tipo tiene un patrón, una manera que no solo la podría llevar a cabo en un consultorio, sino en cualquier otro lugar”, dijo a Télam A.R., una de las denunciantes.

En el hospital Evita de Lanús, donde Clementi era jefe de servicio, en cambio, fue desvinculado preventivamente de la atención a pacientes “hasta que la Justicia determine su responsabilidad en los casos denunciados”, según indicaron a Télam.

La primera denuncia se radicó en 2017 pero los hechos que salieron a la luz por los testimonios de pacientes se remontan hasta el año 2000.

“Se habla de una continuidad de 22 años de ejercicio de estas violencias, de someter a mujeres a estas prácticas que configuran tormentos”, expresó Perugino, y consideró que “las personas que atravesaron situaciones de violencia y la sociedad merecen una respuesta”.

Luego de que se conociera la noticia sobre los abusos, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij) repudió los hechos. “Condenamos cualquier hecho de violencia ejercido sobre poblaciones vulnerables, sobre todo cuando estos hechos se desarrollan en la confidencialidad del acto médico”, sostuvieron desde la Comisión Científica y la Comisión Directiva de la entidad en un comunicado que enviaron a esta agencia.

En Argentina, al menos 10 ginecólogos fueron denunciados o condenados en los últimos 5 años por estos delitos, siendo paradigmático el caso del médico sanjuanino Carlos Martínez, quien en 2019 recibió una pena de 21 años de cárcel por haber abusado de 17 pacientes.

La causa contra Clementi está unificada y es instruida por la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar bajo el expediente “I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas, según la documentación oficial a la que tuvo acceso Télam.