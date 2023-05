Un policía perteneciente a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora será juzgado como acusado de asesinar de un tiro en la cabeza a Evelyn Ponce, una joven de 21 años y vecina de Claypole a quien Agustín Machuca -también vecino de Claypole- mató en septiembre del año pasado y arrojó su cuerpo en un descampado de Florencio Varela.

La causa fue elevada a juicio hace unas semanas y se sabe que el proceso se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, aunque todavía no tiene fecha cierta de realización.

“Agustín la pasó a buscar por su casa de Claypole, iban a cenar a Mostaza, en Lomas, y de ahí no se supo más nada. Ella siempre le avisaba todo a su hermana: pero ese día le avisó a una amiga que ya estaban pidiendo la comida en el lugar. Después de eso no se supo más nada”, contó a Brown On Line una amiga de la familia de la víctima.

A la joven la encontraron en Diagonal Los Tilos y Los Aromos, de Florencio Varela, donde el sujeto la abandonó tras disparar su arma reglamentaria en la frente de la joven.

La fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI 2 de Lomas de Zamora, dispuso la inmediata detención de Machuca luego de que el policía entrara en profundas contradicciones en su declaración, por lo que quedó detenido por “tentativa de homicidio agravado”.

“Este cobarde le arrebató la vida a Evelyn Ponce. Hoy ya no lucha más por su vida, esta basura se encargó de que así sea. 21 años tenía Evelyn, llena de vida, de esperanzas, de sueños y esta lacra decidió, con un disparo en la cabeza, terminar con todo lo que ella era”, dijeron sus amigas en las redes sociales para denunciar el femicidio.

La joven falleció días después luego de agonizar durante cinco días. “La dejó tirada en Florencio Varela como si Evelyn fuera una bolsa de basura. Nos deja un vacío enorme y un dolor inexplicable”, dijeron sus vecinas de Claypole, de donde también es oriundo Machuca.

Una vez ocurrido el hecho, el acusado dio de baja a su perfil en las redes sociales.