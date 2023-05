Vecinos, familiares y amigos de Pablo Jorge Barrios se autoconvocan para el mediodía del viernes 12 de mayo con la idea de marchar a la fiscalía de Quilmes que lleva adelante el expediente, a los fines de pedir que se haga justicia por el crimen del joven de 27 años que el mes pasado apareció maniatado en la costa del río, en Quilmes.

El cuerpo de Pablo Barrios fue hallado a mediados del mes pasado en la costanera quilmeña y la calle Otamendi, donde un recolector de metales observó el cadáver tirado boca abajo con sus manos atadas con una soga a la altura de la cintura.

“Pablo era una persona excepcional, compañero, trabajador, un chico sin problemas y que no le hizo mal a nadie, nunca tuvo un mínimo inconveniente con nadie. No tenemos idea qué pudo haber pasado”, le dijo a Brown On Line su ex pareja, quien este viernes encabezará la manifestación a la sede de los Tribunales de Quilmes.

“La fiscalía no nos da indicios de absolutamente nada y ya pasó un mes de su aparición. Esperemos que mañana aporten algún tipo de información para saber qué le pasó a Pablo. Nos movilizamos porque pedimos justicia”, dijo a este medio la ex pareja del joven de 27 años.

Pablo era vecino de Claypole, integraba la asociación de Scouts desde muy temprana edad y tras su aparición, maniatado y en el río, todos se sorprendieron. Y por eso marcharán este viernes con el pedido de justicia a los tribunales quilmeños.