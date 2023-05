Se llama Anabel Sánchez, tiene 18 años, vive desde siempre en el barrio San Agustín de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown y hace poco menos de un año se lanzó a modelar con lo que tenía en su casa: un celular, el marco de la ventana como trípode y una máquina de coser prestada para crear su propia ropa.

“Quiero mostrar la realidad de dónde vivo y que desde acá se puede llegar lejos también. Sólo es necesario que nos den una oportunidad de mostrar lo que podemos hacer”, dice la joven de 18 años.

Después de horas y horas buscando el ángulo y la luz necesaria para una buena toma, creó el video que la llevaría a viralizarse para un casting internacional que abrió la revista Vogue para nuevas modelos que serán parte de las fotos de las ediciones de otoño.

“Me mandé de una, aunque al principio tuve un poco de miedo”, contó Anabel a Infobae y agrega muy segura: “Me dije, ¿quién me va a ver? Y lo envié cuando apenas faltaban dos días para el final de la convocatoria”.

Además, empezó a estudiar diseño de indumentaria con una vecina de su barrio y ya empezó a ver cómo armar un molde y los primeros palotes de cómo diseñar una prenda. En un video que subió a su Instagram se ve una de las primeros modelos que realizó con retazos de jeans usados.

Aún se esperan los resultados de la publicación de la famosa revista internacional, pero la chica de Solano ya es todo una estrella en Tik Tok y en Twitter: un millón y medio de personas vieron lo reprodujeron y reaccionaron, incluso la cantante María Becerra lo reposteó en su Instagram.

Escapar del horror

Hasta hace tres años Anabel y su familia vivían con un padre violento y abusador. “No nos dejaba ver a mis amigos. Apenas podíamos salir hasta el patio. Nos pegaba a nosotros y también a mi vieja”. Hoy vive con su mamá, sus hermanitos de 3 y 7 años y su hermana de 16 que es boxeadora.

En 2020 la mamá y sus hijas tomaron fuerza y lograron echar al violento. “Lo escrachamos en todo el barrio con carteles y hasta vino Crónica con las cámaras y eso nos sirvió de protección. Por suerte nunca más lo volvimos a ver”, dice Anabel.

“Mi mamá está muy contenta con todo lo que me está pasando. Ella me acompañó a los primeras sesiones de fotos en Buenos Aires para cuidarme porque no sabía dónde me estaba metiendo. Y ahora está feliz como yo porque ve que puedo empezar a cumplir mis sueños”.

