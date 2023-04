La Cámara de Casación Bonaerense confirmó la condena al policía Marcelo Colombier, ex jefe de calle de la Comisaría 6ta de Claypole, por extorsionar a una familia con pagar 400 mil pesos para no armarles una causa. Deberá cumplir seis años de prisión y además será inhabilitado para el ejercicio de empleos o cargos públicos durante otro años. Lo curioso es que el tribunal no ordenó la detención del extorsionador.

La extorsión tuvo lugar dentro de la comisaría el 1 de junio del 2020 cuando Nélida Sabino y Fabián González fueron a denunciar que le habían robado el celular a uno de sus hijos. En la comisaría, un grupo de policías le hizo saber al padre que tenía un antecedente por un delito hace muchos años; le dijeron que varios vecinos habían denunciado que portaba armas de manera ilegal y que incluso disparó para intentar evitar que le robaran el celular a su hijo. Eso nunca fue probado.

Los policías Colombier y Leandro Emiliano Dickinson (este último falleció en 2021 a causa del Covid) le exigieron un pago de 400 mil pesos a cambio de no armarle una causa y luego negociaron en la mitad.

El pago lo acordaron bajo el puente de Claypole. Allí se encontraron Sabino y Dickinson, pero la suma que finalmente le entregó fue de 130 mil pesos. Mientras se hacía el pago, en la dependencia policial aguardaban González y el jefe de calle Colombier.

La secuencia de los dos encuentros que hubo esa madrugada debajo del puente donde se efectivizó el pago quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y fue parte de la prueba contundente en la condena y la confirmación de ahora sobre Colombier.

Un pedido de los abogados de la familia, Cristian y Pablo De Fazio, es que Colombier fuese detenido al ser condenado pero es algo que queda pendiente pues tampoco lo ordenó la Cámara de Casación Penal.