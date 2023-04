Un vecino de Glew sufrió el robo de su notebook cuando salía de cursar de la Universidad de Lomas el lunes pasado y, en medio del forcejeo con un sujeto para que no se lleve el dispositivo, el ladrón terminó provocándole un esguince de cadera.

La víctima se llama Maximiliano Sosa y es ciego. Su computadora era un elemento indispensable para estudiar. Por eso, luego de lo sucedido, sus compañeros de cursada decidieron hacer una colecta abierta a la comunidad para recaudar dinero y comprar una nueva.

“Mis compañeros me acompañaron hasta la parada. Cuando me quedé solo, me puse la mochila en la espalda. De pronto, un hombre vino corriendo y me empezó a tironear. Giré y le dije que se lleve las cosas pero que deje de hacer fuerza. Me sacó la notebook y el cargador”, contó al medio DeBrown.

Por otro lado, contó a ese medio sobre su computadora: “Como soy ciego, a la computadora le bajo un programa que tiene una voz que me describe lo que va a apareciendo en pantalla. El teclado es como todos y lo utilizo de memoria. Con el tacto me doy cuenta a partir de las ranuras de la F y la J”.

Por todo esto, si podés ayudar a Maximiliano a recaudar dinero para la compra de una nueva computadora, el alias es maxi.sosa97 o el CVU es 0000003100006279419811.