Un joven denunció en las redes sociales lo que podría ser una red de prostitución y trata de personas, luego de recibir una propuesta tras dejar un currículum en un local de una reconocida cadena de cafeterías.

Todo comenzó hace un mes cuando la joven estaba en busca de trabajo y presentó su currículum en la sucursal de Café Martínez en Barracas, ubicada en la calle Montes de Oca al 800.

La persona que le habló se presentó con la foto de una mujer desconocida en WhatsApp. A partir de ese momento, la joven pensó que le hablaban desde la cafetería, pero todo cambió de un momento a otro, cuando la supuesta reclutadora le dijo que la oferta era de “escort” (dama de compañía).

“Scort, $10.000 por servicio de dos horas. Los clientes son turistas. Elegís vos la edad de los clientes, los días y el horario en que querés laburar”, le comentó la persona.

La joven explicó que además le ofrecían algunos “beneficios”, como “cirugías que ellos iban a pagar, un cambio de celular y mudarme con otras chicas“, y que todo era “muy confiable y seguro”.

La situación la descolocó, no solo por el hecho de que le ofrecían un trabajo sexual, sino también porque se filtraron sus datos personales al momento de entregar su currículum.

La joven le dijo al medio TN que “yo no puse información muy privada, pero consiguieron mi número de teléfono y desde ahí se puede sacar mucha más información“.

“La moraleja es que no hay que dejar direcciones ni DNI. Incluso me aconsejaron no dejar mi número, cosa que yo dejé en mi currículum y por eso pasó lo que pasó”, sostuvo.

Finalmente, no siguió contestando los mensajes y decidió realizar una denuncia. Además, publicó las capturas de pantalla del respectivo chat, afirmando que varias mujeres después le hablaron para comentarle que tuvieron una experiencia similar.