Personal médico del hospital El Cruce-Néstor Kirchner de Florencio Varela enfrió a 18 grados el cuerpo de una mujer de 63 años que sufría de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica para poder ser operada y lograr su respiración.

Se llama Josefina y es oriunda de Salta. Su enfermedad la llevó a tener que elegir entre respirar o comer, ya que todo comenzó con una trombo en los miembros inferiores y luego se transformó en una experiencia asfixiante.

Según el parte médico, la paciente tenía un coágulo que viajó hasta la arteria pulmonar y allí se atascó durante un tiempo suficiente como para que las células de la arteria migren hacia el coágulo y todo se incorpore.

La única forma para extirpar el coágulo es que los médicos ingresen a las arterias pulmonares, antes que lleven el cuerpo a 18 grados de temperatura para quitarle cinco litros de sangre y así poder iniciar un paro circulatorio y proceder a la operación.

Durante el fin de semana pasado, este centro de salud realizó cinco operativos de trasplantes: 2 renales y 3 Hepáticos, en un hecho inédito entre los hospitales del país.

El Cruce, el único del país

El Hospital El Cruce es uno de los 40 centros médicos de todo el mundo que realiza la tromboendarterectomía pulmonar; una cirugía de ocho horas que muchos la llaman “madre de todas las cirugías” y es también el único hospital en Argentina donde se hace este procedimiento complejo.

La cirugía llevó ocho horas y un equipo de 15 personas.

Solo ocho días después de la cirugía, Josefina volvió a su provincia con una operación que resultó exitosa que le garantizó tener oxígeno. “Sé que es una operación compleja, pero la vida es muy linda para vivirla a medias y ya ni podía alzar a mi nieto porque me quedaba sin aire. Ahora estoy feliz y no me agito”, comentó la paciente a La Nación.