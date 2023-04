Se llamaba Kevin, tenía 21 años y cuatro hermanos. Vivía en Don Orione y vendía medias. Un joven de 27 años lo mató de un corte en el cuello en pleno centro de Banfield, el pasado 7 de abril, mientras el vecino de Don Orione le ofrecía medias a la madre del asesino.

“El chico tenía medias en una mano y bolsas con medias en la otra. El asesino sacó un cuchillo apenas Kevin le ofreció y lo mató ahí mismo”, dijo una testigo presencial del hecho que declaró ante la justicia.

Liliana, la mamá de Kevin, dijo que su hijo era sustento familiar, luego de que ella quedara viuda. Kevin trabajaba para sostener a la mamá y sus 4 hermanos, todos menores que él. “Quedé viuda y él era el único que me ayudaba con mis hijos. Él no tenía antecedentes penales, era un pibe trabajador y no podemos entender que haya pasado esto”, dijo su madre .

El acusado está detenido en la alcaldía de La Plata como único culpable del homicidio de Kevin, que no portaba ningún tipo de arma. “Degolló a mi hijo y se retiró del lugar con total impunidad. Se quisieron escapar pidiendo un remís pero por suerte hubo gente buena que impidió que él se fuera del lugar. Esta persona tiene antecedentes penales. Tiene que pagar por lo que hizo. Lo único que pido es justicia. No quiero que salga nunca más”, dijo Liliana, que denunció que tanto el acusado como su familia “tienen influencias”, y por eso teme que lo liberen.