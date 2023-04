Hace más de 10 años un pequeño grupo de padres y madres autoconvocados pertenecientes a la iglesia católica buscaba un espacio para hablar de una condición particular de sus hijos. Estaban necesitados de una contención que fueron fabricándose a sí mismos. Así le dieron vida a la filial Claypole de la Fundación “TGD Padres TEA”, ubicada en Remedios de Escalada de San Martín 530, entre Alsina y Aristóbulo del Valle, de Claypole. Recorremos su historia este 2 de abril, cuando tiene lugar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el Trastorno del Espectro Autista.

“A mi el autismo me tocó de cerca cuando nació mi primer nieto. En ese momento me di cuenta de que mi familia no era la única que necesitaba contención e información”, dice Carlos Rodríguez, referente de la fundación, en diálogo con Brown On Line. “Cuando comenzamos a hablar de autismo dentro de la iglesia vimos que había mucha gente a la deriva, hasta que un día nos convocamos para compartir la poca información que teníamos y las experiencias que llevábamos”.

Carlos, como abuelo de un niño con autismo, comenzó a interiorizarse en el tema y hoy, después de un largo tiempo compartido con personas de diferentes entidades, logró que TGD Padres TEA sea un espacio abierto a la comunidad donde se asiste y ayuda a las familias que tengan un niño o niña con otras capacidades.

“El criterio nuestro es ayudar, orientar y acompañar como así también capacitar junto a profesionales que están en la organización a todo aquel que lo necesite o solo se interese en el tema, ya que es realmente importante la visibilización”, comenta Carlos, Rodríguez.

Desde la fundación esperan al 9 de abril para realizar una vez más la jornada sobre concienciación de autismo, que tendrá lugar en el Polideportivo de Calzada a las 15, donde habrá mesa de diálogos abierta, mateada y actividades de arte y juegos con dinámicas llevadas adelante por terapistas para que los chicos y chicas pasen su día.