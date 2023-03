Se llama Belén Portillo, es oriunda de Lomas de Zamora, y es quien después del infartante partido contra Países Bajos pintó un cuadro que pudo ser enviado a manos de el arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez.

La emoción que sintió la artista de 28 años cuando recibió en su celular la foto del campeón del mundo con su obra en las manos la dejó sin palabras: “No podía hablar, fue muy fuerte para mí porque lo admiro mucho”.

“Vi la foto del abrazo tan sentido de Messi con Dibu luego de finalizar ese partido tan duro porque se definió por penales que enseguida quise retratar la imagen y fue en ese momento que arranqué la obra que le hice llegar a él porque siento que su lucha me representa”, aseguró la artista que desde sus 11 años es una apasionada del arte.

Belén tituló su obra con el nombre “Abrazo eterno”, la cual mide 50×70. La tuvo con ella hasta después del Mundial pero luego de que Argentina salió campeón comenzó a soñar con regalársela a su ídolo: “Nunca imaginé que le iba a llegar, pero igualmente decidí intentarlo”.

“Abrazo eterno”

Después de buscar la forma de llegar al arquero, finalmente la artista pudo dar con un amigo de Martínez que le aseguró que iba hacer lo posible para que le llegara la obra a Dibu. “Si bien el amigo de Dibu fue muy amable conmigo, me pidió que lleve el cuadro hasta CABA y así lo hice, no estaba seguro si iba a llegar a sus manos, pero decidí confiar”, señaló Belén.

Hasta que llegó el domingo pasado y Belén recibió la foto: “Junto a la imagen, el amigo me contó que estuvo esperando un momento donde él estuviera tranquilo para poder mostrarle el cuadro y ahí me di cuenta que lo logré y ahora quiero ir por más”.

Además del cuadro, la joven la escribió una carta al arquero, donde le contó lo representada que se siente por Martínez: “Siento que a él no le fue fácil llegar al lugar que hoy está y a mí muchas veces me pasa lo mismo porque con trabajo finalmente se llega al objetivo y esto que me pasó me alienta a seguir porque considero que el que persevera triunfa y yo ya triunfé”.

Belén es profesora de arte en algunas escuelas de su barrio, donde aparte de enseñar se sigue perfeccionando en el mundo de la pintura, y recientemente lo llevó adelante en varios murales que pintó en Lomas.