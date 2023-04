Malvinizar. Con esa misión como compromiso un grupo de hijas e hijos de ex combatientes de Almirante Brown le dio vida a un espacio pensado para seguir el legado de la lucha por la soberanía en las Malvinas e islas del Atlántico Sur, esa que sus padres han sentido en carne propia 41 años atrás.

“Trabajar en la malvinización, ese es el objetivo”, resume Deborah Rueda, orgullosa hija de Pascual Rueda, ex presidente del Centro de Veteranos de Guerra Puerto Argentino de Almirante Brown y uno de los motores de la agrupación Hijos y Nietos Malvinas Almirante Brown, ocupada en la tarea de seguir adelante con la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

Allí se agrupan hijos y nietos de ex combatientes de Malvinas. “Cada vez son más jóvenes los que se acercan, se van contagiando desde pequeños, tiene 12 o 13 años y acompañan a padres y abuelos a los actos, en el museo, en los actos de la escuela”, cuenta Deborah.

“Nos acercamos a finales de 2021, cuando ya había una organización. Nosotros no éramos muy cercanos a pesar de que mi papá estaba muy involucrado con la causa, exteriorizaba lo que había vivido en Malvinas como soldado, era muy malvinero. A fines de 2021 me acerqué al Centro de ex Combatientes Puerto Argentino de Almirante Brown y empecé a de a poco a participar”, cuenta.

-¿Qué quiere decir “malvinizar”?

-Deborah Rueda: El objetivo de malvinizar tiene una doble función: que no se olvide lo que han hechos nuestros padres por nuestra Patria y por otro lado, la importancia general que tiene, porque no se trata solamente de la guerra; Malvinas es también la soberanía cultural, política y económica. Tenemos que contagiar a la sociedad de esto, tomar a Malvinas como acto simbólico de soberanía, que no se quede solamente en la guerra. Porque para nosotros que crecimos en hogares de patriotas es una obligación moral la causa Malvinas, no podemos mirar para otro lado. Hubo en tiempo en que no se hablaba de Malvinas y eso es causa de la desmalvinización. Soberanía es más que Malvinas.

La agrupación tiene un grupo activo que se reúne en el centro de ex combatientes de Brown. Son más de 60 hijos, hijas y nietos y nietas de ex combatientes de Almirante Brown, en un agrupación integrada a la Federación Provincial de Veteranos de Guerra. “Siempre decimos cuando nos visitan en el museo “Malvinas, soberanía y memoria” (Obispo Colombbres 1710, de Adrogué), que tenemos la posibilidad de hablar con protagonistas de la historia reciente y nos pueden contar su experiencia de mano propia, eso es invalorable”, dice Deborah sobre la tarea de malvinizar en escuelas que llevan adelante los veteranos del distrito.

