Después de casi 30 años sin funcionar, este miércoles culminó la “Marcha Blanca”, conocida como la última prueba antes de la puesta en marcha del servicio regular de trenes de pasajeros que une la Ciudad de Buenos Aires con Mendoza.

Se trata del segundo viaje de prueba, luego del primero llevado a cabo el 7 diciembre del año pasado. Ese día, una formación recorrió sin mayores inconvenientes el tendido férreo de aproximadamente 1.000 kilómetros entre Buenos Aires y Palmira (Mendoza).

Pese a que la inauguración del proyecto se atrasó, este miércoles una nueva formación llegó a la estación Palmira. El servicio unirá a la estación de Retiro en CABA con San Martín, en un viaje que demandará aproximadamente 27 horas.

Aunque el servicio aún no está abierto al público, se espera que para abril comience a funcionar con un viaje semanal.

Que días partirá y cuánto costará

El tren podría estar partiendo de Retiro los días viernes y retornando a CABA los domingos, atravesando Junín (Buenos Aires); Rufino (Santa Fe); Laboulaye (Córdoba); General Levalle (Córdoba); Vicuña Mackenna (Córdoba); Justo Daract (San Luis); Beazley (San Luis); y La Paz, San Martín y Palmira, en Mendoza.

Debido a que el servicio aún no está abierto al público, todavía no hay tickets a la venta. No obstante, según el sitio web de Trenes Argentinos, los precios de los servicios de larga distancia actualmente vigentes, que conectan las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero, varían entre los $1.505 a los $3.655 en primera, entre los $1.800 y los $4.385 en pullman, y entre los $4.240 y los $12.720 en camarote para dos personas.