Se llama Tin Rocktambulo, es de Almirante Brown y hace más de 20 años que se identifica como un “pintor rock”. El fin de semana pasado tuvo la oportunidad de estar en el festival Lollapalooza donde realizó algunas obras sobre los artistas que estuvieron presentes.

Fue el 19 de marzo cuando el artista pintó a la cantante Billie Eilish. “Casi al final del show pasé el cuadro al público con la intención de que llegara adelante de todo. Lo agarró una persona de seguridad y se lo mostró, Billie no lo agarró pero yo en pantalla que lo miró e hizo un lindo gesto”, contó Tin Rocktambulo a www.eldiariosur.com

Tin participó del festival mediante la ONG “Espacio Verde” que lo convocó. Allí, además de pintar la obra que pudo ver la cantante, también dedicó su arte pintando a Rosalía y luego retratando a la banda Twenty One Pilots.

Tin Rocktambulo en el Lollapalooza 2023

El año pasado, también estuvo en el Lollapalooza cuando la banda Foo Fighters recibió su cuadro y lo invitó a subir al escenario con ellos. Miley Cyrus, quien dio un increíble show en ese entonces, vio una obra por medio de las redes sociales pintada por Tin en la que ella estaba retratada y lo compartió en su perfil.

“Si bien esta vez no pasó lo mismo que el año pasado, el público y yo quedamos muy felices. Yo me considero un medio para pintar el cuadro, pero en realidad el regalo es de todos los fans”, dijo Tin y agregó que “la gente es muy copada y para mí es está buenísimo participar de este festival. Más allá de que soy fanático de algunas artistas, encima puedo hacer lo que me gusta”.